Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40

Sao Việt 29/01/2022 11:43

Ở tuổi 40, người mẫu, diễn viên Anh Thư tập luyện chăm chỉ để giữ vóc dáng thon gọn, săn chắc, cô thường xuyên khoe thân hình đầy gợi cảm trên trang cá nhân.

Anh Thư thuộc thế hệ người mẫu cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng, Thân Thúy Hà. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 và đạt giải Thí sinh được yêu thích nhất. Bên cạnh đó, cô cũng lấn sân lĩnh vực diễn xuất qua các phim Những cô gái chân dài (2003), Hồn Trương Ba da hàng thịt (2004), Tuyết nhiệt đới (2006), Mười (2006)...

Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 1

Năm 2018, cô trở lại màn ảnh với vai diễn nhỏ trong phim Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Từng là người mẫu đình đám showbiz nhưng nhiều năm qua Anh Thư khá kín tiếng nên sự xuất hiện gần đây của cô đã gây chú ý. 

Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 2

Tái xuất sau thời gian dài vắng bóng, Anh Thư khiến fan ngỡ ngàng với nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon thả, nóng bỏng không hề thua kém thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 3

Mặc dù đã chính thức bước sang tuổi 40 và từng trải qua sinh nở nhưng vóc dáng nuột nà, nóng bỏng của Anh Thư vẫn chinh phục người hâm mộ. Cô thường xuyên đăng ảnh gợi cảm trên trang cá nhân với quan niệm: "Hãy làm đẹp mỗi ngày vì bạn trân trọng giá trị của bản thân mình". 

Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 4

Anh Thư chia sẻ để có được hình thể như hiện tại cô phải "đổ mồ hôi" trong phòng tập. Ngoài ra, người đẹp cũng chăm chỉ giữ dáng bằng các bộ môn khác, trong đó có bơi.

Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 5

Trở lại showbiz, Anh Thư cũng chăm chỉ cập nhật những xu hướng trang điểm và làm tóc mới mẻ để bắt kịp giới trẻ hiện nay. Đặc biệt thần thái và phong cách tạo dáng ấn tượng của người đẹp không hề thua kém các đàn em.

Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 6
Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 7
Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 8
Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 9
Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 10
Tái xuất Showbiz, Anh Thư ngày càng gợi cảm và táo bạo ở tuổi 40 - Ảnh 11

 Ảnh: Tổng hợp

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