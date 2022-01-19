"Mẹ 2 con" Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng'

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh khiến khán giả bất ngờ với vẻ đẹp không tuổi, đặc biệt ngày càng quyến rũ trong bộ ảnh mới. Trong trang phục được thiết kế “khoe” đường cong cơ thể hoàn hảo, nữ ca sĩ thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất cùng biểu cảm của người phụ nữ đầy trải nghiệm.

Sau khi ly hôn với "ông bầu" Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng và vững vàng theo đuổi đam mê ca hát. Không chỉ lấy lại hào quang của một ca sĩ, Quỳnh Anh còn được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn hẳn.