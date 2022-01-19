"Mẹ 2 con" Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng'

Sao Việt 19/01/2022 17:42

Không thể phủ nhận vẻ hấp dẫn của Phạm Quỳnh Anh trong loạt ảnh này. Chẳng ai nghĩ nữ ca sĩ đã 38 tuổi, là mẹ của 2 cô con gái nhỏ.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh khiến khán giả bất ngờ với vẻ đẹp không tuổi, đặc biệt ngày càng quyến rũ trong bộ ảnh mới. Trong trang phục được thiết kế “khoe” đường cong cơ thể hoàn hảo, nữ ca sĩ thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất cùng biểu cảm của người phụ nữ đầy trải nghiệm.

'Mẹ 2 con' Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng' - Ảnh 1

Sau khi ly hôn với "ông bầu" Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng và vững vàng theo đuổi đam mê ca hát. Không chỉ lấy lại hào quang của một ca sĩ, Quỳnh Anh còn được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn hẳn.

'Mẹ 2 con' Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng' - Ảnh 2

Dù đã là bà mẹ hai con, Phạm Quỳnh Anh vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn và nhan sắc khó rời mắt. Hình ảnh “người đàn bà đẹp” trong bộ ảnh lần này của giọng ca Bụi bay vào mắt khiến nhiều cô gái phải ganh tỵ về bí quyết giữ gìn nhan sắc. Cô cũng muốn truyền đến thông điệp về tinh thần sống lạc quan tích cực và luôn chăm sóc bản thân đến những phụ nữ cùng độ tuổi với mình, để luôn được thương yêu, tôn vinh.

'Mẹ 2 con' Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng' - Ảnh 3

Chiếc đầm lụa màu đen với thiết kế cổ yếm có phần trước khá kín đáo, ôm sát thân hình đồng hồ cát của bà mẹ hai con. Thế nhưng phần sau, chiếc váy lại được thiết kế khá "thoáng", giúp người đẹp khoe được tấm lưng nuột nà, gợi cảm. Không chỉ sở hữu vóc dáng nóng bỏng, làn da trắng sứ không tỳ vết, Phạm Quỳnh Anh còn khiến không ít người khó rời mắt bởi thần thái kiêu sa như 1 nữ minh tinh.

'Mẹ 2 con' Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng' - Ảnh 4
'Mẹ 2 con' Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng' - Ảnh 5
'Mẹ 2 con' Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng' - Ảnh 6

 

'Mẹ 2 con' Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng' - Ảnh 7
'Mẹ 2 con' Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng' - Ảnh 8
'Mẹ 2 con' Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc đằm thắm gần ngưỡng U40 trong trang phục cắt xẻ khá 'thoáng' - Ảnh 9

Ảnh: FBNV

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