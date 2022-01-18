Midu tự tin khoe vòng eo con kiến cùng thân hình gợi cảm với cân nặng chỉ vỏn vẹn 40kg

Midu sở hữu vòng eo con kiến siêu nhỏ, thân hình thanh mảnh cùng khuôn mặt trẻ trung "hack tuổi". Đặc biệt, cách đây vài ngày, người đẹp công khai số cân nặng hiện tại của cô chỉ vỏn vẹn 40kg khiến không ít người bị sốc.

Vừa qua, nữ diễn viên Midu khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh diện crop-top khoe vòng eo con kiến chỉ 54 cm. Với số đo này, có thể thấy Midu vượt mặt cả "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh nổi tiếng với vòng eo 56. Không những vậy, nữ diễn viên cũng tiết lộ cô đặt mục tiêu giảm từ 42 xuống 40 kg. Với chiều cao 1m60, Midu mong muốn sở hữu vóc dáng gọn gàng, thanh mảnh, phù hợp với việc lên hình. Với cân nặng 40kg, Midu tự tin vào bản thân: "40kg với một số quan điểm có thể cho là quá ốm, nhưng với mình chính là sự nỗ lực để hướng đến một cơ thể khoẻ mạnh, không mỡ thừa và năng lượng vận động tích cực".

Để giảm cân, giữ dáng, Midu hạn chế ăn tinh bột. Cô chia các bữa ăn mỗi ngày thành nhiều bữa nhỏ, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và uống nước ép cần tây để thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, Midu rất chú trọng việc tập luyện. Ngoài tậ gym và yoga đã nhiều năm, thời gian gần đây người đẹp tìm hiểu về boxing. Tập luyện bộ môn mới giúp Midu duy trì thể lực, chân tay thêm linh hoạt, đồng thời có thêm kỹ năng tự vệ. Ở tuổi 32, có thể thấy Midu vẫn vô cùng trẻ trung, năng động. Không chỉ là giảng viên đại học, cô còn quản lý công việc kinh doanh bất động sản, thương hiệu thời trang, mỹ phẩm riêng. Chính vì vậy, cô rất quan tâm giữ gìn ngoại hình. Nữ diễn viên tiết lộ, cô ít khi trang điểm đậm và thường để mặt mộc tự nhiên khi ở nhà. Midu chú trọng việc dưỡng da, cô thường xuyên chia sẻ với khán giả những sản phẩm tốt để chăm sóc da mỗi ngày.

Về chuyện tình cảm, sau khi đổ vỡ mối tình với thiếu gia Phan Thành, Midu chưa công khai bạn trai mới. Cô không nóng vội chuyện kết hôn mà thậm chí từng đăng tải dòng trạng thái nêu rõ 5 lý do "dùng cả thanh xuân để kiếm tiền mua nhà đất chứ không kiếm chồng". Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, người hâm mộ nhận xét Midu không thay đổi nhiều, vẫn giữ được khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều như thời là hot girl trung học. Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/midu-tu-tin-khoe-vong-eo-con-kien-cung-than-hinh-goi-cam-voi-can-nang-chi-von-ven-40kg-446619.html