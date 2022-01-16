Hiền Hồ gây sốc khi để lộ mặt mộc kém sắc cùng vết tích "dao kéo" không thể chối cãi

Hiền Hồ thường xuyên trở thành chủ đề nóng của những cuộc tranh luận về "dao kéo".
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Mới đây, Hiền Hồ đã khiến fan hâm mộ xôn xao khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh mặt mộc, không chút son phấn. Thuy nhiên điều khiến cư dân mạng đổ dồn sự chú ý là vết tích phẫu thuật thẩm mỹ "khó chối cãi" trên gương mặt cô.
Có thể thấy rằng, gương mặt Hiền Hồ có dấu hiệu sưng, đôi mắt và sống mũi lộ rõ dấu vết chỉnh sửa. Nhan sắc Hiền Hồ cũng có sự khác biệt với những tấm hình chụp khi cô makeup cẩn thận. Có lẽ việc chọn filter video quá "ảo diệu" cũng làm gương mặt cô trông khác lạ hơn
Nổi tiếng và trở thành giọng ca trẻ triển vọng sau Giọng Hát Việt 2017, Hiền Hồ được công chúng quan tâm và chăm chỉ... soi hơn. Bên cạnh âm sắc hay phong cách thời trang, nhan sắc và những dấu hiệu "dao kéo" của cô cũng lọt vào tầm ngắm của dân mạng, đẩy nữ ca sĩ trẻ vào vòng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần.
Hiền Hồ thường xuyên trở thành chủ đề nóng của những cuộc tranh luận về "dao kéo". Chia sẻ với người hâm mộ của mình, Hiền Hồ chia sẻ cô đã tiêm filler cho mũi cao hơn, cắt mí mắt, nâng cơ mí mắt, làm má, làm răng, tiêm filler để làm đầy gương mặt, tạo má baby.
Ảnh: Tổng hợp