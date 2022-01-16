Hiền Hồ gây sốc khi để lộ mặt mộc kém sắc cùng vết tích "dao kéo" không thể chối cãi

Mới đây, Hiền Hồ đã khiến fan hâm mộ xôn xao khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh mặt mộc, không chút son phấn. Thuy nhiên điều khiến cư dân mạng đổ dồn sự chú ý là vết tích phẫu thuật thẩm mỹ "khó chối cãi" trên gương mặt cô.

Có thể thấy rằng, gương mặt Hiền Hồ có dấu hiệu sưng, đôi mắt và sống mũi lộ rõ dấu vết chỉnh sửa. Nhan sắc Hiền Hồ cũng có sự khác biệt với những tấm hình chụp khi cô makeup cẩn thận. Có lẽ việc chọn filter video quá "ảo diệu" cũng làm gương mặt cô trông khác lạ hơn