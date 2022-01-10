Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022

Minh Tú đã được biết đến là một trong những chân dài khá đình đám của làng mốt hiện nay. Cô đã được chú ý vì một gương mặt cá tính, sexy và với số đo cơ thể khá hoàn hảo. Minh Tú đã luôn được xem là chân dài sở hữu một nét đẹp “tây” nhất nhì làng mẫu.

Minh Tú tên đầy đủ là Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đạt giải Bạc cuộc thi tìm kiếm người mẫu Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân cuộc thi Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018 cô đã lọt top 10 và nhận được giải thưởng Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2018.