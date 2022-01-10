Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022

Minh Tú đã làm cộng đồng mạng phát cuồng với hình tượng gợi cảm nhưng không kém phần hiện đại trong bộ ảnh mới.
- Phương Mai diện bikini hai mảnh khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40
- An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc
Minh Tú đã được biết đến là một trong những chân dài khá đình đám của làng mốt hiện nay. Cô đã được chú ý vì một gương mặt cá tính, sexy và với số đo cơ thể khá hoàn hảo. Minh Tú đã luôn được xem là chân dài sở hữu một nét đẹp “tây” nhất nhì làng mẫu.
Minh Tú tên đầy đủ là Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đạt giải Bạc cuộc thi tìm kiếm người mẫu Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân cuộc thi Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018 cô đã lọt top 10 và nhận được giải thưởng Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2018.
Mới đây, Minh Tú đã khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên khi thực hiện một bộ ảnh "siêu sexy" chào đón năm mới 2022.
Cô lựa chọn mặc những bộ đồ khoe lợi thế hình thể kết hợp với những phụ kiện đi kèm mang màu sắc nổi bật, dễ thương.
Bước vào độ tuổi 31, Minh Tú vẫn duy trì hình tượng gợi cảm, hiện đại cả khi tham gia các hoạt động giải trí lẫn đời thường.
Tiết lộ kế hoạch năm mới, siêu mẫu 9x cho biết cô sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên một cuộc thi nhan sắc. Đồng thời cô sẽ tái ngộ khán giả yêu phim ảnh với 2 vai diễn thú vị.
Ảnh: FBNV