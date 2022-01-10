Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022

Sao Việt 10/01/2022 07:00

Minh Tú đã làm cộng đồng mạng phát cuồng với hình tượng gợi cảm nhưng không kém phần hiện đại trong bộ ảnh mới.

Minh Tú đã được biết đến là một trong những chân dài khá đình đám của làng mốt hiện nay. Cô đã được chú ý vì một gương mặt cá tính, sexy và với số đo cơ thể khá hoàn hảo. Minh Tú đã luôn được xem là chân dài sở hữu một nét đẹp “tây” nhất nhì làng mẫu.

Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022 - Ảnh 1

Minh Tú tên đầy đủ là Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đạt giải Bạc cuộc thi tìm kiếm người mẫu Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân cuộc thi Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018 cô đã lọt top 10 và nhận được giải thưởng Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2018.

Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022 - Ảnh 2

Mới đây, Minh Tú đã khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên khi thực hiện một bộ ảnh "siêu sexy" chào đón năm mới 2022. 

Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022 - Ảnh 3

Cô lựa chọn mặc những bộ đồ khoe lợi thế hình thể kết hợp với những phụ kiện đi kèm mang màu sắc nổi bật, dễ thương.

Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022 - Ảnh 4

Bước vào độ tuổi 31, Minh Tú vẫn duy trì hình tượng gợi cảm, hiện đại cả khi tham gia các hoạt động giải trí lẫn đời thường.

Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022 - Ảnh 5

Tiết lộ kế hoạch năm mới, siêu mẫu 9x cho biết cô sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên một cuộc thi nhan sắc. Đồng thời cô sẽ tái ngộ khán giả yêu phim ảnh với 2 vai diễn thú vị.

Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022 - Ảnh 6
Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022 - Ảnh 7
Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022 - Ảnh 8
Minh Tú khiến fan hâm mộ ngất ngây với bộ ảnh sexy chào mừng năm mới 2022 - Ảnh 9

Ảnh: FBNV

Cộng đồng mạng sốt rần rần khi Phương Trinh Jolie đăng ảnh mặt mộc diện bikini thả dáng nóng bỏng bên bể bơi

Cộng đồng mạng sốt rần rần khi Phương Trinh Jolie đăng ảnh mặt mộc diện bikini thả dáng nóng bỏng bên bể bơi

Mới đây, Phương Trinh Jolie tự tin chia sẻ trên Instagram những bức ảnh bikini quyến rũ, gợi cảm khi đi bơi. Trong ảnh, cô nàng để mặt mộc hoàn toàn nhưng nhan sắc vẫn khá xinh đẹp và cuốn hút.

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