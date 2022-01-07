An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc

Sao Việt 07/01/2022 08:17

Từng là một trong "bộ ba sát thủ" đình đám Hà Thành, An Japan hiện tại không ngại theo đuổi hình tượng trưởng thành, gợi cảm.

An Japan tên thật là Lê Ngọc Hoài An. Cô sinh năm 1996 và là một trong "bộ ba sát thủ" đình đám Hà Nội bên cạnh Quỳnh Anh Shyn và Mẫn Tiên.

An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc - Ảnh 1

Hot girl sinh năm 1996 được nhiều người nhận xét có khuôn mặt lai Tây, phong cách thời trang nổi bật, cá tính.

An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc - Ảnh 2

Trong "bộ ba sát thủ", nếu Quỳnh Anh Shyn tích cực hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu ảnh thì An Japan và Mẫn Tiên lại có phần im ắng hơn. An Japan tập trung cho con đường học tập. Cô tốt nghiệp Đại học Hà Nội, sau đó thử sức ở nhiều lĩnh vực như đóng web drama, làm vlogger, quay video Youtube.

An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc - Ảnh 3

Ở tuổi 26, không còn đóng khung trong hình tượng kẹo ngọt, ngây thơ, An Japan thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc - Ảnh 4

Mới đây, hot girl An Japan đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini trong chuyến du lịch Phú Quốc. Trong bộ bikini hai mảnh quyến rũ, An Japan khoe thân hình thanh mảnh, gọn gàng cùng nhan sắc rạng ngời.

An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc - Ảnh 5

Với kinh nghiệm làm mẫu ảnh lâu năm, hot girl Hà Thành tự tin tạo dáng trước ống kính. Loạt ảnh của An Japan nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng: "An xinh và quyến rũ", "Siêu đẹp chị ạ", "Ngưỡng mộ quá"...

An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc - Ảnh 6

An Japan khá kín tiếng trong đời tư. Cô đã có bạn trai 3 năm nay nhưng chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ của cả hai.

An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc - Ảnh 7

Hot girl đình đám Hà Thành vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng đời tư sạch scandal.

An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc - Ảnh 8
An Japan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi khoe ảnh diện bikini gợi cảm mê người bên bờ biển Phú Quốc - Ảnh 9

Ảnh: Tổng hợp, Internet

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Quỳnh Anh Shyn khiến fan hâm mộ trầm trồ với body siêu chuẩn cùng làn da ngăm bánh mật cực sexy

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Từ khóa:   an japan Hotgirl Việt body sexy

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