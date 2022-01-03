Quỳnh Anh Shyn khiến fan hâm mộ trầm trồ với body siêu chuẩn cùng làn da ngăm bánh mật cực sexy

Sao Việt 03/01/2022 19:36

Nhan sắc cùng thân hình nóng bỏng của Quỳnh Anh Shyn nhận được rất nhiều lời khen ngợi, trầm trồ từ cộng đồng mạng.

Là một trong những hot girl có lượng fan đông đảo bậc nhất showbiz, Quỳnh Anh Shyn luôn giữ cho mình phong cách thời trang ấn tượng, cùng ngoại hình nổi bật. Đặc biệt, kể từ khi chia tay với phong cách ngọt ngào đáng yêu, Quỳnh Anh Shyn có cú "lột xác" ngoạn mục với thân hình ngày càng trở nên nóng bỏng, gợi cảm.

Quỳnh Anh Shyn khiến fan hâm mộ trầm trồ với body siêu chuẩn cùng làn da ngăm bánh mật cực sexy - Ảnh 1

Mới đây, cô nàng hot girl đã đăng tải trên Instagram những bức ảnh nóng bỏng cô chụp trong một chuyến du lịch biển.

Quỳnh Anh Shyn khiến fan hâm mộ trầm trồ với body siêu chuẩn cùng làn da ngăm bánh mật cực sexy - Ảnh 2

Cô nàng còn đùa vui tếu táo, ví mình là em gái của "Quỳnh búp bê": "Quỳnh búp măng - em gái Quỳnh búp bê tạo dáng đầy táo bạo trong bộ ảnh hoà mình với thiên nhiên".

Quỳnh Anh Shyn khiến fan hâm mộ trầm trồ với body siêu chuẩn cùng làn da ngăm bánh mật cực sexy - Ảnh 3

Làn da nâu quyến rũ, thần thái biểu cảm cùng vóc dáng săn chắc khoẻ khoắn, gợi cảm của Quỳnh Anh Shyn khiến dân mạng phải trầm trồ khen ngợi.

Quỳnh Anh Shyn khiến fan hâm mộ trầm trồ với body siêu chuẩn cùng làn da ngăm bánh mật cực sexy - Ảnh 4

"Một làn da cháy khét lẹt trên một thân hình nóng bỏng như lửa đốt. Mê quá", "Nhìn chị xong em biết từ mai em chỉ nên ăn salad và chăm chỉ tập gym thôi", "Thân hình đẹp thật, cái vòng eo nhìn khô đét luôn", "Càng ngày càng sexy, càng ngày càng táo bạo"... là những bình luận của mọi người dưới những bức ảnh Quỳnh Anh Shyn đăng tải.

Quỳnh Anh Shyn khiến fan hâm mộ trầm trồ với body siêu chuẩn cùng làn da ngăm bánh mật cực sexy - Ảnh 5

Không những vậy, gương mặt của Quỳnh Anh Shyn cũng được nhận xét là ngày càng trở nên xinh đẹp và cuốn hút hơn. Hiện Quỳnh Anh Shyn đang là một trong những hot girl có tầm ảnh hưởng lớn với giới trẻ.

Quỳnh Anh Shyn khiến fan hâm mộ trầm trồ với body siêu chuẩn cùng làn da ngăm bánh mật cực sexy - Ảnh 6

Ảnh: FBNV

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