"Hot girl ngực khủng" Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan "chao đảo" vì quá trẻ trung

Sao Việt 22/11/2021 17:01

Hình ảnh Ellly Trần cá tính, trẻ trung với mới mái tóc đen ngắn năng động khiến cư dân mạng khó lòng nhận ra đây là bà mẹ 2 con.

Elly Trần vừa khiến fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện với mái tóc ngắn màu đen nhẹ nhàng. Trung thành với mái tóc xoăn dài đã lâu nên hình ảnh mới này của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

'Hot girl ngực khủng' Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan 'chao đảo' vì quá trẻ trung - Ảnh 1

Nhiều người không ngại ngần dành lời khen Elly Trần xinh như búp bê với kiểu tóc "hack tuổi" này. Có thể thấy, tóc ngắn cùng mái thưa khiến "mẹ 2 con" không chỉ trở nên trẻ trung mà còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

'Hot girl ngực khủng' Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan 'chao đảo' vì quá trẻ trung - Ảnh 2

Dưới những hình ảnh cô đăng tải trên Instagram, fan hâm mộ đã dành nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung "như sinh viên Đại học" của cô.

'Hot girl ngực khủng' Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan 'chao đảo' vì quá trẻ trung - Ảnh 3

Nếu thường xuyên theo dõi Elly Trần, bạn sẽ thấy rằng mỹ nhân 8X rất chăm chỉ thay đổi để làm mới bản thân, đa dạng phong cách trong mắt người hâm mộ.

'Hot girl ngực khủng' Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan 'chao đảo' vì quá trẻ trung - Ảnh 4

Trước đó, Elly Trần thường trung thành với kiểu tóc dài, trông rất dịu dàng và đằm thắm.

'Hot girl ngực khủng' Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan 'chao đảo' vì quá trẻ trung - Ảnh 5

Bà mẹ 2 con đốn tim người hâm mộ trong những bức hình như học sinh trung học với tóc bob xoăn nhẹ kết hợp với mái thưa.

'Hot girl ngực khủng' Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan 'chao đảo' vì quá trẻ trung - Ảnh 6

Phải thừa nhận kiểu tóc này thực sự phù hợp với khuôn mặt Elly và khiến cô trẻ ra hàng chục tuổi.

'Hot girl ngực khủng' Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan 'chao đảo' vì quá trẻ trung - Ảnh 7

“Hot girl ngực khủng” khéo léo chọn những trang phục giúp khoe trọn 3 vòng hoàn hảo đáng mơ ước của mình.

'Hot girl ngực khủng' Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan 'chao đảo' vì quá trẻ trung - Ảnh 8

'Hot girl ngực khủng' Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan 'chao đảo' vì quá trẻ trung - Ảnh 9

Ảnh: Tổng hợp

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