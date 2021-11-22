"Hot girl ngực khủng" Elly Trần khoe hình ảnh tóc ngắn khiến fan "chao đảo" vì quá trẻ trung

Elly Trần vừa khiến fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện với mái tóc ngắn màu đen nhẹ nhàng. Trung thành với mái tóc xoăn dài đã lâu nên hình ảnh mới này của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nhiều người không ngại ngần dành lời khen Elly Trần xinh như búp bê với kiểu tóc "hack tuổi" này. Có thể thấy, tóc ngắn cùng mái thưa khiến "mẹ 2 con" không chỉ trở nên trẻ trung mà còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

Dưới những hình ảnh cô đăng tải trên Instagram, fan hâm mộ đã dành nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung "như sinh viên Đại học" của cô.

Nếu thường xuyên theo dõi Elly Trần, bạn sẽ thấy rằng mỹ nhân 8X rất chăm chỉ thay đổi để làm mới bản thân, đa dạng phong cách trong mắt người hâm mộ.

Trước đó, Elly Trần thường trung thành với kiểu tóc dài, trông rất dịu dàng và đằm thắm.

Bà mẹ 2 con đốn tim người hâm mộ trong những bức hình như học sinh trung học với tóc bob xoăn nhẹ kết hợp với mái thưa.

Phải thừa nhận kiểu tóc này thực sự phù hợp với khuôn mặt Elly và khiến cô trẻ ra hàng chục tuổi.

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Ảnh: Tổng hợp