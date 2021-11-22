Hoa hậu Tiểu Vy: "Mãi mới có clip nhảy với giày cao gót mà không bị té"

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng body nóng bỏng, Tiểu Vy là cái tên được nhiều fans sắc đẹp quan tâm. Sau hai năm đương nhiệm, Hoa hậu Việt Nam 2018 đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu, đóng MV,... và tạo nhiều ấn tượng đặc biệt với nhan sắc và thần thái ngày càng thăng hạng.

Bên cạnh việc học tập, trau dồi các kỹ năng cần thiết cho một người mẫu chuyên nghiệp, nàng hậu dạo gần đây còn dành nhiều thời gian để rèn luyện vũ đạo, nhằm tăng cường sự dẻo dai và duy trì vóc dáng. Mới đây, Tiểu Vy thu hút nhiều sự chú ý của khán giả khi cập nhật màn thể hiện vũ đạo vô cùng quyến rũ trên đôi giày cao gót.

Cụ thể, mới đây, trên Instagram cá nhân của mình, Hoa hậu Tiểu Vy đã đăng một clip nhảy mới vô cùng cuốn hút. Người đẹp viết thêm chú thích: "Cuối cùng cũng có chiếc clip không bị ngã trên đôi giày cao gót. Lần đầu nhảy trên đôi cao gót, cả nhà cho Vy xin ý kiến nhé". Tiểu Vy diện trang phục thun tập thể dục ôm sát, tôn lên được đường nét cơ thể của cô nàng.

Clip khoe vũ đạo của Tiểu Vy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân tình và ngay cả ca sĩ Erik cũng không thể bỏ qua. Nam ca sĩ nhanh chóng để lại bình luận khen ngợi nàng Hậu: "Em bé chếch chi (sexy) trưởng thành quáaaa". Tiểu Vy vốn dĩ từng đóng vai nữ chính trong MV Em không sai, chúng ta sai của Erik nên mối quan hệ cũng vô cùng thân thiết. Tương tác nam ca sỹ và Tiểu Vy cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Trước đó,Tiểu Vy còn gây xôn xao cộng đồng mạng khi được cho là sở hữu gương mặt tỉ lệ vàng. Cụ thể, các fans sắc đẹp Việt Nam đã truyền tay nhau hình ảnh cận cảnh gương mặt của cô. Trên ảnh có các con số phân tích độ chuẩn của các chi tiết trên gương mặt. Các thông số cho thấy nàng hậu gốc Quảng Nam đã sở hữu gương mặt chuẩn "tỷ lệ vàng" mà nhiều người mơ ước.

Tuy đây chỉ là thông tin được người hâm mộ truyền nhau và chưa có sự xác minh cụ thể nhưng phải công nhận một điều rằng: Tiểu Vy sở hữu nhan sắc xứng đáng được gọi là "tuyệt sắc giai nhân".