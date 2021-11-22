Khả Như diện bikini hai mảnh khoe "gò bồng đảo" sexy choáng ngợp

Sao Việt 22/11/2021 16:40

Không chỉ được biết đến là diễn viên hài nổi tiếng, Khả Như còn gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình mặn mà, vóc dáng gợi cảm không thua kém người mẫu. Không ít lần Khả Như đăng ảnh, tạo dáng khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Khả Như sinh năm 1987, ở tuổi 34 nữ diễn viên vẫn giữ được ngoại hình tươi trẻ, tràn đầy năng lượng như gái đôi mươi.

Mới đây, người đẹp đã chia sẻ trên Instagram cá nhân những hình ảnh mặc bikini tắm biển đẹp long lanh, khiến không ít người hâm mộ phải xuýt xoa.

Khả Như diện bikini hai mảnh khoe 'gò bồng đảo' sexy choáng ngợp - Ảnh 1

Khả Như tự tin khoe ba vòng chuẩn như hoa hậu trong bộ bikini hai mảnh màu xanh dương. Bên cạnh đôi "gò bổng đảo" gợi cảm, hình xăm ngay dưới vòng một của cô cũng gây chú ý không kém.

Khả Như diện bikini hai mảnh khoe 'gò bồng đảo' sexy choáng ngợp - Ảnh 2

Cô nàng còn không quên kèm theo câu caption thả thính: "Này cô em kia ô rất xinh... Sao đắn đo mãi 1 cuộc tình". Được biết hiện tại Khả Như vẫn đang độc thân và nữ diễn viên cũng rất hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư trên mạng xã hội.

Những hình ảnh nóng bỏng này đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận của fan hâm mộ.

 - Sexy quá chị đẹp ơi!!!

 - Xinh như thiên thần vậy, đi thi hoa hậu ngay thôi chị ơi.

 - Khả Như là diễn viên hài xinh đẹp nhất.

 - Chị đẹp làm em muốn ngộp thở quá. Da trắng phát sáng luôn!

Được biết, để có được body "vạn người mê", Khả Như phải tích cực tập luyện cùng ăn uống khoa học, đặc biệt là kết hợp ăn nhiều trái cây. Người đẹp từng thừa nhận để theo đuổi hình ảnh quyến rũ không đơn giản mà phải toát lên từ ánh nhìn, nội tâm bên trong. Bản thân Khả Như cũng cho rằng việc xây dựng hình ảnh táo bạo nhưng văn minh sẽ giúp cô trở nên ấn tượng hơn trong mắt mọi người, từ đó có động lực cho những dự án mới.

Trên trang cá nhân, Khả Như cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm hay thả dáng với những trang phục táo bạo, thu hút nhiều sự chú ý. 

Khả Như diện bikini hai mảnh khoe 'gò bồng đảo' sexy choáng ngợp - Ảnh 3

Khả Như diện bikini hai mảnh khoe 'gò bồng đảo' sexy choáng ngợp - Ảnh 4

Khả Như diện bikini hai mảnh khoe 'gò bồng đảo' sexy choáng ngợp - Ảnh 5

Khả Như diện bikini hai mảnh khoe 'gò bồng đảo' sexy choáng ngợp - Ảnh 6

Khả Như diện bikini hai mảnh khoe 'gò bồng đảo' sexy choáng ngợp - Ảnh 7

Khả Như diện bikini hai mảnh khoe 'gò bồng đảo' sexy choáng ngợp - Ảnh 8

Khả Như diện bikini hai mảnh khoe 'gò bồng đảo' sexy choáng ngợp - Ảnh 9

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Từ khóa:   diễn viên Khả Như #sexy nhan sắc Khả Như

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