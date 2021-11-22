Phạm Ngọc Anh: Cô y tá nóng bỏng nhất màn ảnh Việt

Sao Việt 22/11/2021 16:53

Góp mặt trong bộ phim Phố trong làng với vai diễn cô y tá xã xinh đẹp, Phạm Ngọc Anh đang là một trong những cái tên thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

Phạm Ngọc Anh (Sinh năm 1996) là một trong những diễn viên trẻ nổi bật thời gian gần đây. Bên ngoài kỹ năng diễn xuất, cô còn gây chú ý bởi gương mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn không thua kém người mẫu.

Phạm Ngọc Anh: Cô y tá nóng bỏng nhất màn ảnh Việt - Ảnh 1

Đảm nhận vai diễn cô y tá Ngọc trong bộ phim "Phố trong làng", nữ diễn viên luôn ăn mặc chỉn chu, thanh lịch, không quá phô trương. Tuy nhiên body nóng bỏng và nhan sắc tươi trẻ của cô vẫn dễ dàng đốn gục cư dân mạng.

Phạm Ngọc Anh: Cô y tá nóng bỏng nhất màn ảnh Việt - Ảnh 2

Thế những ở ngoài đời, hình ảnh của cô nàng lại khác “một trời một vực”.  Vốn xuất thân là người mẫu nội y nên Ngọc Anh vốn rất thạo trong việc thể hiện sắc vóc và thần thái trong những bức ảnh.

Phạm Ngọc Anh: Cô y tá nóng bỏng nhất màn ảnh Việt - Ảnh 3

Điều khiến người hâm mộ luôn phải xuýt xoa không ngớt mỗi khi ngắm nhìn hình ảnh của Ngọc Anh đó chính là vóc dáng nóng bỏng thuộc hàng cực phẩm của cô nàng.

Phạm Ngọc Anh: Cô y tá nóng bỏng nhất màn ảnh Việt - Ảnh 4

Trong những khung ảnh diện đồ gợi cảm, cô gái sinh năm 1996 làm bao người xuyến xao trước gương mặt ngọt ngào như nữ thần nhưng đường cong lại bốc lửa hết nấc.

Được biết, người đẹp 9X cao 1m68, số đo ba vòng lần lượt 83-60-90cm. Lợi thế hình thể giúp Ngọc Anh tự tin diện những bộ cánh thách thức hình thể.

Phạm Ngọc Anh: Cô y tá nóng bỏng nhất màn ảnh Việt - Ảnh 5

Để giữ gìn vóc dáng, Ngọc Anh tập luyện rất chăm chỉ và tuân theo chế độ dinh dưỡng khoa học. Theo đó, cô nạp vào cơ thể tinh bột có lợi như các loại bánh ngũ cốc, gạo lứt, mỳ ống,... các bữa phụ giàu protein. Đồng thời, 9X còn dành thời gian để theo đuổi những bài tập cardio có cường độ vừa sức. Thói quen này không chỉ giúp cải thiện sức khoẻ mà còn đốt cháy mỡ thừa, giữ dáng hiệu quả.

Phạm Ngọc Anh: Cô y tá nóng bỏng nhất màn ảnh Việt - Ảnh 6

Phạm Ngọc Anh: Cô y tá nóng bỏng nhất màn ảnh Việt - Ảnh 7

Phạm Ngọc Anh: Cô y tá nóng bỏng nhất màn ảnh Việt - Ảnh 8

Ảnh: Tổng hợp

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