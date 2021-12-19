Mỹ nhân chuyển giới đình đám showbiz Việt khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh đỏ rực đón Giáng sinh

Sao Việt 19/12/2021 08:30

Trong không khí chào đón Noel, Đại Dương quyết định tung bộ ảnh trong trang phục bikini đỏ rực vô cùng táo bạo, khoe thân hình đồng hồ cát với thiết kế gợi cảm.

Người đẹp Đại Dương được biết đến là học trò của Á hậu Kiều Loan trong cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ - Miss International Queen Vietnam 2020. Cô nàng còn được khán giả ưu ái nhận xét là một trong những mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất cuộc thi năm đó vì là thí sinh nhận được bình chọn cao nhất của khán giả trong đêm Chung kết.

Mỹ nhân chuyển giới đình đám showbiz Việt khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh đỏ rực đón Giáng sinh - Ảnh 1

Mới đây, trong không khí chào đón Noel, Đại Dương quyết định tung bộ ảnh trong trang phục bikini đỏ rực vô cùng táo bạo, khoe thân hình đồng hồ cát với thiết kế gợi cảm. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi người đẹp phô diễn đường cong nóng bỏng của mình. Bộ ảnh nhanh chóng được khán giả dành lời khen ngợi vì vẻ đẹp hiện đại, làn da nâu quyến rũ và mái tóc đen dài đậm chất Latin.

Mỹ nhân chuyển giới đình đám showbiz Việt khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh đỏ rực đón Giáng sinh - Ảnh 2

Đại Dương chia sẻ: "Lý do Dương chụp bộ ảnh bikini trong mùa Giáng sinh là vì Dương rất yêu cơ thể hiện tại của mình. Để có được hình hài này Dương đã trải qua rất nhiều khó khăn, đau đớn nên muốn lưu giữ lại để làm kỷ niệm cho suốt hành trình còn lại của mình. Đặc biệt, Giáng sinh là một trong những ngày lễ Dương thích nhất trong năm, vì cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương khi nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh, cây thông, hộp quà… và Dương luôn nghĩ rằng mình chính là một món quà cho những người thân yêu của mình. Và Dương chúc tất cả khán giả sẽ có một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và sắp tới sẽ đón một năm mới thật an khang thịnh vượng".

Mỹ nhân chuyển giới đình đám showbiz Việt khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh đỏ rực đón Giáng sinh - Ảnh 3

Hiện tại, sau cuộc thi Đại Sứ Hoàn Mỹ ngoài công việc kinh doanh thì Đại Dương vẫn dành niềm đam mê với nghệ thuật. Người đẹp cho biết rất đam mê với thời trang và các cuộc thi nhan sắc và trong tương lai sẽ tiếp tục thử sức ở những cuộc thi phù hợp.

Mỹ nhân chuyển giới đình đám showbiz Việt khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh đỏ rực đón Giáng sinh - Ảnh 4

Trước đó, Đại Dương từng gây ấn tượng với câu chuyện vượt lên những khó khăn để thành công hơn trong cuộc sống, nên cô rất muốn bản thân sẽ là động lực tiếp thêm ngọn lửa cho những ai chưa dám bước ra ánh sáng để được làm chính mình và bằng đôi tay gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mỹ nhân chuyển giới đình đám showbiz Việt khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh đỏ rực đón Giáng sinh - Ảnh 5

Mỹ nhân chuyển giới đình đám showbiz Việt khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh đỏ rực đón Giáng sinh - Ảnh 6

Mỹ nhân chuyển giới đình đám showbiz Việt khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh đỏ rực đón Giáng sinh - Ảnh 7

Ảnh: FBNV

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