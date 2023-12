Mỹ nhân chuyển giới đình đám showbiz Việt khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh đỏ rực đón Giáng sinh

Đại Dương chia sẻ: "Lý do Dương chụp bộ ảnh bikini trong mùa Giáng sinh là vì Dương rất yêu cơ thể hiện tại của mình. Để có được hình hài này Dương đã trải qua rất nhiều khó khăn, đau đớn nên muốn lưu giữ lại để làm kỷ niệm cho suốt hành trình còn lại của mình. Đặc biệt, Giáng sinh là một trong những ngày lễ Dương thích nhất trong năm, vì cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương khi nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh, cây thông, hộp quà… và Dương luôn nghĩ rằng mình chính là một món quà cho những người thân yêu của mình. Và Dương chúc tất cả khán giả sẽ có một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và sắp tới sẽ đón một năm mới thật an khang thịnh vượng".

Hiện tại, sau cuộc thi Đại Sứ Hoàn Mỹ ngoài công việc kinh doanh thì Đại Dương vẫn dành niềm đam mê với nghệ thuật. Người đẹp cho biết rất đam mê với thời trang và các cuộc thi nhan sắc và trong tương lai sẽ tiếp tục thử sức ở những cuộc thi phù hợp.

Trước đó, Đại Dương từng gây ấn tượng với câu chuyện vượt lên những khó khăn để thành công hơn trong cuộc sống, nên cô rất muốn bản thân sẽ là động lực tiếp thêm ngọn lửa cho những ai chưa dám bước ra ánh sáng để được làm chính mình và bằng đôi tay gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ảnh: FBNV