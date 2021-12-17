H'Hen Niê thẳng tay xóa danh hiệu top 5 Miss Universe, sắp có biến gì chăng?

Sao Việt 17/12/2021 09:41

Thông tin H'Hen Niê xóa danh hiệu top 5 Miss Universe trên Instagram khiến dân mạng xôn xao.

Mới đây, H'Hen Niê khiến dân mạng không khỏi bất ngờ khi danh hiệu top 5 Miss Universe trên Instagram của cô đã biến mất.

H'Hen Niê thẳng tay xóa danh hiệu top 5 Miss Universe, sắp có biến gì chăng? - Ảnh 1

Hiện tại, phần lý lịch trên Instagram của chân dài Ê Đê không còn bất kỳ danh hiệu nào, chỉ còn phần giới thiệu là "người mẫu".

H'Hen Niê thẳng tay xóa danh hiệu top 5 Miss Universe, sắp có biến gì chăng? - Ảnh 2

Không rõ nguyên nhân gì khiến chân dài Ê Đê phải gỡ bỏ danh hiệu cao quý. Trong khi đó, đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam từ trước đến nay tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Cư dân mạng đồn đoán rằng có thể việc "treo danh hiệu" không cần thiết với H'Hen Niê, hoặc chỉ đơn giản là cô dọn dẹp Instagram để chuẩn bị cập nhật thêm những điều mới mà thôi. Tuy nhiên, thực hư ra sao thì chưa thấy người trong cuộc lên tiếng.

H'Hen Niê thẳng tay xóa danh hiệu top 5 Miss Universe, sắp có biến gì chăng? - Ảnh 3

Trước đó, khi tham dự đấu trường nhan sắc này, rất nhiều người đẹp đã phải trắng tay ra về khi không thể lọt top 15 chung cuộc như Võ Hoàng Yến, Phạm Hương, Lệ Hằng, Diễm Hương...

Tại Miss Universe 2018, H'Hen Niê đã làm nên kỳ tích khi lọt top 5 chung cuộc. Đây cũng là thành tích tốt nhất cho tới hiện tại của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ. Cùng năm, người đẹp Tây Nguyên được chuyên trang Missosology vinh danh Timeless Beauty - Hoa hậu đẹp nhất thế giới.

 H'Hen Niê thẳng tay xóa danh hiệu top 5 Miss Universe, sắp có biến gì chăng? - Ảnh 4

 

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