Ngay sau khi chính thức công bố khởi động chương trình mới 'The Next Face Vietnam 2021", mới đây, nhà sản xuất hàng loạt các chương trình thời trang thành công như "Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam, Vietnam International Fashion Week"... đã khiến khán giả bất ngờ khi công bố danh tính vị giám khảo quyền lực đầu tiên ngồi vào ghế nóng show thực tế này. Đó chính là Top 5 Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê.

Được biết, The Next Face Vietnam 2021 tìm kiếm và đào tạo những gương mặt người mẫu thế hệ 4.0, không chỉ sở hữu ngoại hình sáng cùng các kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp, mà còn biết tạo sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đây là chương trình thực tế về thời trang được ghi hình online, một hình thức hoàn toàn mới khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Đồng thời tên gọi của show được nhiều khán giả cho rằng là phép lai giữa "Next Top Model" và "The Face", càng tạo nên sự bàn tán xôn xao của fan sắc đẹp những ngày qua.