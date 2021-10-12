H'Hen Niê được xem là "Hoa hậu quốc dân" vì lối sống giản dị và hề có chút thị phi đời tư. Vậy H'Hen sẽ đóng vai "Hoa hậu thân thiện" tại "The Nect Face"?
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Ngay sau khi chính thức công bố khởi động chương trình mới 'The Next Face Vietnam 2021", mới đây, nhà sản xuất hàng loạt các chương trình thời trang thành công như "Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam, Vietnam International Fashion Week"... đã khiến khán giả bất ngờ khi công bố danh tính vị giám khảo quyền lực đầu tiên ngồi vào ghế nóng show thực tế này. Đó chính là Top 5 Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê.
Được biết, The Next Face Vietnam 2021 tìm kiếm và đào tạo những gương mặt người mẫu thế hệ 4.0, không chỉ sở hữu ngoại hình sáng cùng các kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp, mà còn biết tạo sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đây là chương trình thực tế về thời trang được ghi hình online, một hình thức hoàn toàn mới khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Đồng thời tên gọi của show được nhiều khán giả cho rằng là phép lai giữa "Next Top Model" và "The Face", càng tạo nên sự bàn tán xôn xao của fan sắc đẹp những ngày qua.
Chia sẻ về việc lần đầu tiên thử sức ở một vai trò mới tại "The Next Face Vietnam", Hoa Hậu H’Hen Niê cho biết: "H’Hen Niê rất cảm ơn BTC chương trình The Next Face Vietnam đã tin tưởng lựa chọn H’Hen vào vị trí huấn luyện viên cho mùa đầu tiên của chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên H’Hen đảm nhận vị trí quan trọng như này trong một cuộc thi, nên H’Hen đang cảm thấy vô cùng háo hức. H’Hen hi vọng rằng những kinh nghiệm của H’Hen sẽ giúp các bạn thí sinh thêm tự tin để trở thành những gương mặt mới, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. H’Hen rất mong đón nhận sự ủng hộ của khán giả để H’Hen có thể hoàn thành tốt vai trò này, giúp chương trình tìm ra được gương mặt xứng đáng cho vị trí Quán quân của The Next Face Vietnam mùa đầu tiên".
Với bề dày kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường nhan sắc lớn cũng như kinh nghiệm chuyên môn về nghề người mẫu và đặc biệt là cách để xây dựng hình ảnh trước công chúng, Hoa hậu H’Hen Niê hứa hẹn là cái tên mang đến nhiều bất ngờ cho mùa đầu tiên của "The Next Face Vietnam 2021".
Ảnh: BTC