Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’

Trong tập 2 “TikTok FashUP” 2021” có sự xuất hiện của những cái tên đình đám trên nền tảng TikTok, khiến sức nóng của cuộc cạnh tranh giành lấy tấm vé đi tiếp được đẩy lên đến đỉnh điểm.
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Sự xuất hiện của dàn thí sinh “siêu hot” cùng những khoảnh khắc kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm đã khiến cho tập 2 “TikTok FashUP” 2021 trở nên nóng hơn bao giờ hết. Góp mặt ở tập 2 có thí sinh dự thi lĩnh vực Modeling Icon - Mai Bảo Vinh, nhà sáng tạo nội dung từng gây sốt trên nền tảng TikTok với những video clip giả giọng người nổi tiếng.
Trong đoạn đầu teaser hé lộ tình tiết thí sinh này đối thoại cùng Giám khảo Nam Trung với thái độ vô cùng căng thẳng khi “ông hoàng của những câu nói viral” nhấn mạnh: “Em chưa đủ tư cách để nói chuyện với anh", ngay lập tức Mai Bảo Vinh đã có những chia sẻ: “Nói ra thì người ta nói nhỏ này nhỏ mà láo. Em chịu không nổi nữa rồi! Anh có thể cho em một chút tôn trọng được không?”. Với tình tiết trên, thật tò mò không biết Mai Bảo Vinh đang xảy ra tranh cãi gay gắt với ban giám khảo, hay anh chàng này chỉ đang thể hiện biệt tài của mình trước các vị giám khảo quyền lực?
Trong đoạn đầu teaser hé lộ tình tiết thí sinh này đối thoại cùng Giám khảo Nam Trung với thái độ vô cùng căng thẳng khi “ông hoàng của những câu nói viral” nhấn mạnh: “Em chưa đủ tư cách để nói chuyện với anh", ngay lập tức Mai Bảo Vinh đã có những chia sẻ: “Nói ra thì người ta nói nhỏ này nhỏ mà láo. Em chịu không nổi nữa rồi! Anh có thể cho em một chút tôn trọng được không?”. Với tình tiết trên, thật tò mò không biết Mai Bảo Vinh đang xảy ra tranh cãi gay gắt với ban giám khảo, hay anh chàng này chỉ đang thể hiện biệt tài của mình trước các vị giám khảo quyền lực?
Với những nỗ lực và cố gắng hết mình, đội thi nào sẽ bứt phá để thuyết phục Ban giám khảo trao cho mình cơ hội đi tiếp? Tập 2 “TikTok FashUP” sẽ “điểm mặt gọi tên” những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nào trên nền tảng TikTok? Những cuộc tranh luận sẽ có có kết quả ra sao, các thí sinh liệu có chinh phục được dàn giám khảo quyền lực?
Tất cả sẽ có trong tập 2 của Vòng bán kết ghi hình thực tế “TikTok FashUP” 2021 được chính thức lên sóng vào lúc 20h ngày 10/10/2021 trên kênh TikTok chính thức của “TikTok FashUP” 2021.
Ảnh: BTC