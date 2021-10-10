Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’

Sao Việt 10/10/2021 09:11

Trong tập 2 “TikTok FashUP” 2021” có sự xuất hiện của những cái tên đình đám trên nền tảng TikTok, khiến sức nóng của cuộc cạnh tranh giành lấy tấm vé đi tiếp được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Sự xuất hiện của dàn thí sinh “siêu hot” cùng những khoảnh khắc kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm đã khiến cho tập 2 “TikTok FashUP” 2021 trở nên nóng hơn bao giờ hết. Góp mặt ở tập 2 có thí sinh dự thi lĩnh vực Modeling Icon - Mai Bảo Vinh, nhà sáng tạo nội dung từng gây sốt trên nền tảng TikTok với những video clip giả giọng người nổi tiếng.

Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’ - Ảnh 1

Trong đoạn đầu teaser hé lộ tình tiết thí sinh này đối thoại cùng Giám khảo Nam Trung với thái độ vô cùng căng thẳng khi “ông hoàng của những câu nói viral” nhấn mạnh: “Em chưa đủ tư cách để nói chuyện với anh", ngay lập tức Mai Bảo Vinh đã có những chia sẻ: “Nói ra thì người ta nói nhỏ này nhỏ mà láo. Em chịu không nổi nữa rồi! Anh có thể cho em một chút tôn trọng được không?”. Với tình tiết trên, thật tò mò không biết Mai Bảo Vinh đang xảy ra tranh cãi gay gắt với ban giám khảo, hay anh chàng này chỉ đang thể hiện biệt tài của mình trước các vị giám khảo quyền lực?

Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’ - Ảnh 2
"Thánh nhại giọng" Mai Bảo Vinh
Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’ - Ảnh 3
Bị Nam Trung lên tiếng dằn mặt

Trong đoạn đầu teaser hé lộ tình tiết thí sinh này đối thoại cùng Giám khảo Nam Trung với thái độ vô cùng căng thẳng khi “ông hoàng của những câu nói viral” nhấn mạnh: “Em chưa đủ tư cách để nói chuyện với anh", ngay lập tức Mai Bảo Vinh đã có những chia sẻ: “Nói ra thì người ta nói nhỏ này nhỏ mà láo. Em chịu không nổi nữa rồi! Anh có thể cho em một chút tôn trọng được không?”. Với tình tiết trên, thật tò mò không biết Mai Bảo Vinh đang xảy ra tranh cãi gay gắt với ban giám khảo, hay anh chàng này chỉ đang thể hiện biệt tài của mình trước các vị giám khảo quyền lực?

Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’ - Ảnh 4
Thí sinh Ty Lê xỉu ngang khiến BGK lo lắng giữa lúc ghi hình

Với những nỗ lực và cố gắng hết mình, đội thi nào sẽ bứt phá để thuyết phục Ban giám khảo trao cho mình cơ hội đi tiếp? Tập 2 “TikTok FashUP” sẽ “điểm mặt gọi tên” những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nào trên nền tảng TikTok? Những cuộc tranh luận sẽ có có kết quả ra sao, các thí sinh liệu có chinh phục được dàn giám khảo quyền lực?

Tất cả sẽ có trong tập 2 của Vòng bán kết ghi hình thực tế “TikTok FashUP” 2021 được chính thức lên sóng vào lúc 20h ngày 10/10/2021 trên kênh TikTok chính thức của “TikTok FashUP” 2021.

Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’ - Ảnh 5

Ảnh: BTC

Nam Trung không thích mái tóc của thí sinh, hỏi ra mới biết là bị bạn trai cũ bạo hành vì đòi yêu lại từ đầu mà bị từ chối

Nam Trung không thích mái tóc của thí sinh, hỏi ra mới biết là bị bạn trai cũ bạo hành vì đòi yêu lại từ đầu mà bị từ chối

Tiếp nối thành công của tập đầu tiên, ở tập 2, “TikTok FashUP 2021” đã tiếp tục chứng tỏ sức nóng của mình khi liên tục hé lộ teaser với những tình tiết đầy lôi cuốn và hấp dẫn qua những cuộc tranh luận cực kỳ gây cấn.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Trung TikTok FashUP 2021 Thánh nhại giọng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"