Minh Tú kể về quá khứ rất ‘sồn’, hỏi Khánh Linh: ‘Giờ em còn thấy mình giống ai nữa không?’

Sao Việt 09/10/2021 17:08

Giám khảo Minh Tú & “Cô em Trendy” Khánh Linh bất ngờ ôn lại chuyện cũ khi nhắc lại câu chuyện về cái mác “bản sao” ở "The Face 2017".

Trong teaser tập 2, Giám khảo “Cô em Trendy" Khánh Linh bất ngờ nhận được câu hỏi từ Giám khảo Minh Tú về câu chuyện ở “The Face 2017”: “Khánh Linh, em còn cảm thấy em giống một nhân vật nào khác không?”. “Cô em Trendy” tiếp lời: “Hiện tại đang nhìn quanh em cũng chưa thấy mình giống ai”.

Minh Tú kể về quá khứ rất ‘sồn’, hỏi Khánh Linh: ‘Giờ em còn thấy mình giống ai nữa không?’ - Ảnh 1
Minh Tú từng khóc rất nhiều vì Khánh Linh bị loại ở "The Face 2017". Ảnh: BTC
Minh Tú kể về quá khứ rất ‘sồn’, hỏi Khánh Linh: ‘Giờ em còn thấy mình giống ai nữa không?’ - Ảnh 2
Khánh Linh hiện tại cho biết mình cảm thấy không giống ai. Ảnh: BTC

Ngay sau câu trả lời, Giám khảo Minh Tú tiếp tục chia sẻ: “Đêm đó gặp chị em đã khóc rất nhiều, đến nỗi...chị đã rất là “sồn”. Câu chuyện vẫn chưa dừng lại khi NTK Chung Thanh Phong cũng lên tiếng :“Cái này em chia sẻ với mọi người luôn để mọi người hiểu”, nói tới đây, vị Giám khảo bắt đầu nghẹn ngào: “Tức là trong câu chuyện này, em rất là thương Tú”. Phải chăng đã có những câu chuyện chưa được hé lộ đằng sau việc Khánh Linh - “gà chiến” của team Minh Tú ngày ấy chỉ có mình Giám khảo Chung Thanh Phong biết, và hiện tại vì không thể kiềm chế nữa nên nhà thiết kế tài năng này đã quyết định giãi bày ở TikTok FashUP 2021?  

Minh Tú kể về quá khứ rất ‘sồn’, hỏi Khánh Linh: ‘Giờ em còn thấy mình giống ai nữa không?’ - Ảnh 3
Khánh Linh từng được cho là giống Tâm Tít. Ảnh: Internet

Tập 2 TikTok FashUP sẽ “điểm mặt gọi tên” những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nào trên nền tảng TikTok? Những cuộc tranh luận sẽ có có kết quả ra sao, các thí sinh liệu có chinh phục được dàn giám khảo quyền lực?

Tất cả sẽ có trong tập 2 của Vòng bán kết ghi hình thực tế "TikTok FashUP 2021" được chính thức lên sóng vào lúc 20h ngày 10/10/2021.

Minh Tú kể về quá khứ rất ‘sồn’, hỏi Khánh Linh: ‘Giờ em còn thấy mình giống ai nữa không?’ - Ảnh 4
Một nhóm thí sinh ấn tượng trong "TikTok FashUP 2021". Ảnh: BTC

 

Thí sinh nhí 10 tuổi catwalk cực đỉnh khiến Minh tú cắn răng, trợn mắt, há hốc mồm hết lời khen ngợi muốn tuyển thẳng?

Thí sinh nhí 10 tuổi catwalk cực đỉnh khiến Minh tú cắn răng, trợn mắt, há hốc mồm hết lời khen ngợi muốn tuyển thẳng?

Một phần trình diễn của bé gái 10 tuổi được cho là thí sinh của “Tiktok FashUP” đang gây “bão” trên mạng xã hội và Minh Tú cũng hết lời ngợi khen.

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Từ khóa:   Hoa hậu Minh Tú TikTok FashUP 2021 Khánh Linh

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