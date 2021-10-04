Nam Trung, Minh Tú bắt thí sinh ngừng ‘diễn sâu’, ‘nổi đóa’ vì nguyên team ‘bận diễn’, coi mình như ‘tàng hình’

Trước khi gặp gỡ Ban giám khảo, Top 200 sẽ được chia thành 50 nhóm với số lượng 4 thành viên mỗi nhóm, đến từ 4 lĩnh vực khác nhau. Mỗi nhóm sẽ thực hiện một đoạn video ngắn với chủ đề “Chiến binh thời trang”, thể hiện thông điệp “Tuy ở nhà nhưng vẫn luôn thời trang theo đúng tinh thần của TikTok FashUP: Thời trang chính là bạn - Fashion Is YOU”. Bên cạnh đó, trong video clip , các nhóm phải thể hiện tinh thần “Đồng bo - Đồng lòng - Đồng chiến” với sự liên kết là một cú tung biến hình. Thời gian để Top 200 hoàn thành bài thi là 72 giờ.

Khép lại Vòng Sơ tuyển (Audition) với hơn hàng ngàn bài dự thi đến từ các nhà sáng tạo nội dung trên khắp cả nước, Top 200 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 4 lĩnh vực Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon) đã chính thức lộ diện và bước vào Vòng Bán kết (Semi-Final) với hình thức ghi hình thực tế và phát trực tuyến trên nền tảng TikTok.

Nhóm thi thứ 3: Bùi Thanh Toàn (@dilysbui - Beauty Icon), Trần Tâm Thanh (@zicky.lee - Modeling Icon), Từ Trung Hiếu (@tutrunghieu - Fashion Design Icon). Nhóm thi thứ 3 bị ban giám khảo nhận xét clip quá ngắn và những ý tưởng nhạt nhòa: “Mỗi người trong nhóm là 1 chiến binh, hãy yêu thương, bảo vệ bản thân. Chúng em sẽ áp tai vào màn hình để nhận nhiệm vụ và khi tai nghe đã ở trên tai của mỗi người có nghĩa là chiến binh đấy xác nhận sẽ tham gia nhiệm vụ. Nếu như trong cuộc chiến chúng ta có bộ đàm thì đối với cuộc chiến của TikTok FashUP chúng em liên kết với nhau bằng tai nghe".

Nhiều thí sinh vẫn nhận được cơ hội vào vòng trong tuy nhiên sau khi nhận cơn "bão" lời nhận xét thẳng tính từ phía giám khảo. Thí sinh Hoàng Hải Hiền được 3 phiếu, vẫn tiếp tục có cơ hội vào vòng voting online. Tuy nhiên, cô nàng bị giám khảo Minh Tú thẳng thắn nhận xét: “Chị không chọn em không phải em không có khả năng mà vì chị không thích chuyện em không có lập trường”. Triệu Mỹ Linh khiến giám khảo Nam Trung bức xúc vì dùng từ “make” thay vì “make up" ( trang điểm ) để nói về ngành nghề của mình: “Anh rất dị ứng với những người đi làm make up mà lại nói là “make", đi make gì hả em? Make problem (gây rối) à? Mình đi làm nghề mà sao không nói nốt được từ còn lại?”. Dù bị giám khảo khó tính phê bình, Triệu Mỹ Linh vẫn được vào vòng tiếp theo. Phan Đình Thành - thí sinh mảng Fashion Designer Icon là người duy nhất phải ra về vì chỉ nhận được bảng chọn từ giám khảo Chung Thanh Phong.

Giám khảo Nam Trung cho biết anh không thích cách nhóm thực hiện clip theo hướng “biến hình", làm xấu đi so với thực tế để làm nổi bật thành quả sau cùng của mình. Hơn nữa, mọi phần còn lại đều trôi nhanh khiến mọi tình tiết trong clip đều nhanh nhịp giống nhau. Tuy vậy, cách trình bày lưu loát của đội trưởng Trần Tâm Thanh khiến giám khảo Nam Trung vô cùng ấn tượng: “Đầu tiên anh không muốn lắng nghe bọn em nói đâu, nhạt lắm nhưng khi nghe Tâm Thanh trình bày anh cảm thấy rất tiếc cho một cô bé ăn nói rất gãy gọn, phản biện rất tốt. Với tư duy này, em sẽ thể hiện những video với nội dung rất ổn. Nếu Tâm Thanh ra về anh sẽ thấy rất tiếc".

Chia sẻ cùng nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Tâm Thanh cũng bày tỏ ước mơ trở thành người mẫu trên sàn runway nhưng không đủ tiêu chí về chiều cao. Nghe tâm sự của thí sinh Modeling Icon, giám khảo Chung Thanh Phong khuyên cô nàng rằng chiều cao không phải là yếu tố quyết định, hãy thật sự độc đáo (Unique) để biến ước mơ thành sự thật. Thấy được quyết tâm của Tâm Thanh, giám khảo Minh Tú hoàn toàn bị thuyết phục: “Nếu hôm nay team em không được chọn, chị cũng sẽ cố gắng có 1 phiếu để giữ lại em".

Nhóm thi thứ 4: Đỗ Yên Đan (@yendan7 - Beauty Icon), Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (@2208ngochieu - Modeling Icon), Ngô Thuỳ Linh (@reencyngo - Fashion Icon), Trần Minh Đức (@mihduc99 - Fashion Design Icon) Đây là nhóm thi có 2 thành viên đều là các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên TikTok là Đỗ Yên Đan và Ngô Thùy Linh (Reency Ngô).

Sau khi xem lại thành quả sau 72 giờ làm việc, “chị cả" Đỗ Yên Đan đã bất ngờ tỏ ra bất bình, thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Mọi người ơi, hôm qua đến giờ nói rất nhiều rồi nhưng cả team không thống nhất được gì hết, đã nói là tinh thần 4 người cứ vậy mà làm thôi”. Reency Ngô đã lập tức lên tiếng: “Chị ơi, đề bài ai cũng biết rồi, chị có thể đóng góp ý kiến gì đó có ích hơn được không?”. Ngô Thùy Linh cũng tham gia trận tranh cãi: “Reency nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng cứ luôn muốn mình nổi bật”. Yên Đen cũng lôi cả Minh Đức vào trận chiến: “Đức ơi sao em không nói gì hết vậy? Em có muốn đóng góp không, em đừng làm mất thời gian của mọi người như vậy. Em nhắm em thi được thì thi, không thi được thì nghỉ!”.

Nhận thấy màn tranh cãi không hồi kết, giám khảo Nam Trung bất bình: “Tụi em đang làm gì ở đây? Đây là casting chứ không phải là chỗ để cho bọn em đóng kịch. Anh chẳng thấy một tí cảm xúc nào ở đây cả”. Siêu mẫu Minh Tú cũng tiếp lời: “Các em phải tôn trọng ban giám khảo, anh Trung đã lên tiếng rồi, các em cứ ngồi nói hoài. Mọi người ai cũng ở đây hết chỉ có 4 tụi em hả?”.

Đại diện các thành viên trong đội, thí sinh Trần Minh Đức đứng ra giải thích: “Em xin lỗi BGK vì đã làm bất ngờ đến mọi người. có lẽ tụi em thể hiện hơi quá nên khiến mọi người hoang mang”. Giám khảo Minh Tú lập tức lên tiếng: “Chị không thấy tụi em tôn trọng ban giám khảo đang ngồi xem tụi em. Trong khi anh Nam Trung đã nhắc tụi em rồi nhưng tụi em vẫn tiếp tục diễn”.