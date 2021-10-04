Loạt ảnh người dân miền Tây viếng cố ca sĩ Phi Nhung gây xúc động

Nhiều người dân miền Tây đã đăng tải hình ảnh lập tang cố nghệ sĩ Phi Nhung tại gia cùng tưởng niệm cô trên mạng xã hội.

Những hình ảnh này được em trai ruột Phi Nhung chia sẻ, ghi lại cảnh người dân miền Tây lập tang tưởng nhớ cố ca sĩ. Cùng với đó, anh bày tỏ lời tri ân bà con miền Tây luôn yêu tiếng hát và con người ca sĩ Phi Nhung. Tang lễ của cố nghệ sĩ Phi Nhung được tổ chức trang trọng tại một địa điểm, là một cơ sở từ thiện ở Châu Thành, Long An. Bà con trong vùng đã đến viếng cố ca sĩ Phi Nhung, nhiều độ tuổi, cho thấy niềm tiếc thương khi giọng ca trữ tình xa rời trần thế.

Người dân miền Tây lập tang cố nghệ sĩ Phi Nhung tại một địa điểm ở Long An. Ảnh: FNBV "'Nghe từ mênh mông trỗi lên cung đàn như gần như xa, ngân nga dạt dào thiết tha...'. Cung đàn ngân nga như tiếng lòng của các cô chú, của các mẹ, các chị, các em dành cho chị tha thiết.

Nhớ ngày xưa là náo nức chờ mong chị về biểu diễn, mọi người bất kể nắng mưa, đội nón che ô hay che cả cái bàn nhựa đứng dưới mưa để nghe khi chị cũng đang dầm mưa trên sân khấu để hát. Một bên là tiếng hát thiết tha tri ân tình khán giả, một bên mải mê lắng nghe tiếng hát dân dã quê hương như dẫn thẳng vào tim. Hôm nay chị về với bà con bằng cái tình đơn sơ chân chất, bà con miền Tây đón chị bằng nỗi nhớ thương nhẹ nhàng nhưng chẳng bao giờ đứt đoạn, sáng trong, thánh thiện, bình dị, an lành. Mọi thứ đơn giản thuần thành quy củ nghiêm trang, thật thà y như tính tình của chị vậy. Chị vốn chẳng thích xa hoa, mệt mỏi mà...". - Em trai ruột cố nghệ sĩ viết trên trang cá nhân. Toàn bộ hình ảnh về nơi diễn ra tang lễ tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Long An, trang trọng và thành kính không kém gì lễ viếng cô tại nhà riêng. Ảnh: FNBV

Nóng: Chồng cũ Phi Nhung lần đầu lộ diện bên con gái ruột Wendy sau khi cố nghệ sĩ qua đời? Hình ảnh một người đàn ông được cho là ba ruột của con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Và danh tính người này chưa từng được cố nghệ sĩ tiết lộ trước đây.

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