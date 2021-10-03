Hình ảnh một người đàn ông được cho là ba ruột của con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Và danh tính người này chưa từng được cố nghệ sĩ tiết lộ trước đây.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung có một cô con gái ruột tên Wendy Phạm, sinh năm 1992 và cô chưa từng tiết lộ điều này với truyền thông và công chúng, một mình âm thầm nuôi dưỡng cho đến khi con gái đến tuổi trưởng thành, học đại học Y tại Mỹ mới công bố trước công chúng cách đây vài năm. Suốt hơn 20 năm dài đằng đẵng hoạt động nghệ thuật, cố nghệ sĩ Phi Nhung rất hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư của mình và con gái. Mặc dù Mạnh Quỳnh từng chia sẻ Phi Nhung có nhiều đại gia theo đuổi nhưng cố nghệ sĩ chưa từng bao giờ tiết lộ danh tính bất kỳ người đàn ông nào có mối quan hệ với mình, thậm chí là đến ba ruột của Wendy, Phi Nhung cũng chưa hề hé lộ nửa lời về người đó.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung bên con gái ruột Wendy Phạm lúc còn sinh thời. Ảnh: Internet Mới đây, sau khi cố nghệ sĩ qua đời, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh nghi chồng cũ Phi Nhung nhưng giấu mặt từng xuất hiện bên con gái ruột Wendy tại Mỹ. Người tung ảnh này còn đính kèm chú thích rất giật gân: "Người chồng đầu tiên cũng là ba ruột con gái Phi Nhung". Giữa lúc showbiz Việt nhuốm màu đau thương vì sự ra đi của NS Phi Nhung, những thông tin về người chồng cũ của cố nghệ sĩ đang thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là thông tin ba ruột của Wendy, con gái của cố nghệ sĩ. Hình ảnh trong bài đăng xuất hiện người đàn ông được cho là ba ruột của Wendy. Ảnh: Internet Đây là hình ảnh chưa được xác thực từ phía cố nghệ sĩ Phi Nhung. Và cũng không thể chắc chắn hay có bất kỳ bằng chứng gì chứng minh người đàn ông trong bức hình trên là chồng cũ của nghệ sĩ Phi Nhung. Có thể người tung bức hình đang muốn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Lúc sinh tiền, cố nghệ sĩ Phi Nhung cho biết ba ruột Wendy Phạm là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng nhưng cô không có duyên để gắn bó. Dù không chung sống nhưng cả Phi Nhung và chồng cũ đều dành sự quan tâm đến Wendy Phạm nên con gái chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Một người thân cận của nữ ca sĩ từng tiết lộ ba của con gái ruột Phi Nhung là người Việt Nam. Con gái ruột Phi Nhung lộ diện với gương mặt đượm buồn, tựa vào vai người thân trước bàn thờ của mẹ tại 1 ngôi chùa ở Mỹ vào sáng ngày 3/10 Wendy Phạm ôm ca sĩ Trizzy Phương Trinh, vốn là người bạn thân thiết tâm giao của cố nghệ sĩ Phi Nhung trong cuộc sống. Ảnh: Chụp màn hình

Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung Những hình ảnh Phi Nhung nói cười giờ chỉ còn được lưu lại trên những khung hình màn ảnh thế này mà thôi. Hôm nay, chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một ngôi sao tài năng và đức độ của làng giải trí Việt.

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