Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Sao Việt 28/09/2021 19:21

Những hình ảnh Phi Nhung nói cười giờ chỉ còn được lưu lại trên những khung hình màn ảnh thế này mà thôi. Hôm nay, chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một ngôi sao tài năng và đức độ của làng giải trí Việt.

Ngày 28/9, khán giả nói lời chia tay với nữ ca sĩ Phi Nhung sau khoảng thời gian dài chống chọi với dịch bệnh Covid 19. Để tưởng nhớ về những đóng góp của cố nghệ sĩ, cùng nhìn lại 5 vai diễn của Phi Nhung trên màn ảnh.

Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh 1

Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh 2
Năm 2009, Phi Nhung tham gia phim Hoa ngữ 'Trạng sư Trần Mộng Cát'. Vai diễn của Phi Nhung là Mộng Phi Phi, một ca sĩ Việt Nam sang Trung Quốc tìm cha, sau trở thành người yêu của Long bộ đầu, hộ vệ của trạng sư. Ảnh: Internet

 Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh 3

Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh 4
Phi Nhung bắt cặp với nghệ sĩ hài Phước Sang trong 'Hello cô Ba'. Nữ ca sĩ hải ngoại vào vai vợ Tùng Đồ cổ, một người phụ nữ yêu chồng nhưng lại rất dữ dằn. Ảnh: Internet
Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh 5
Phi Nhung thích vai diễn độc lạ và đây là hình ảnh của cô trong phim truyền hình 'Lâu đài tình ái'. Cô vào vai một người giúp việc vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi. Ảnh: Internet

 Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh 6

Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh 7
Phi Nhung kết hợp với 'anh Bốn' Hoài Linh trong phim truyền hình 'Chuyện tình làng hoa'. Cố nghệ sĩ vào vai vợ Sáu Kiểng, một người phụ nữ yêu chồng thương con. Ảnh: Internet

 Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh 8

Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh 9
Tạo hình 'bà bầu' của giọng ca 'Bông điên điển' trong phim '12 bến nước'. Vai diễn của Phi Nhung là Út Tài Lanh, một cô gái nuôi mẹ già, bị rơi vào đường dây đẻ mướn vì muốn có tiền xây lại ngôi nhà. Ảnh: Internet
Ê-kíp Phi Nhung thông báo về thời gian nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng, tiết lộ việc chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Ê-kíp Phi Nhung thông báo về thời gian nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng, tiết lộ việc chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Theo thông tin được ê kíp Phi Nhung cung cấp, nữ ca sĩ qua đời vào hồi 12h15 phút tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Phi Nhung qua đời Vai diễn của Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 55 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"