Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Những hình ảnh Phi Nhung nói cười giờ chỉ còn được lưu lại trên những khung hình màn ảnh thế này mà thôi. Hôm nay, chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một ngôi sao tài năng và đức độ của làng giải trí Việt.

Ngày 28/9, khán giả nói lời chia tay với nữ ca sĩ Phi Nhung sau khoảng thời gian dài chống chọi với dịch bệnh Covid 19. Để tưởng nhớ về những đóng góp của cố nghệ sĩ, cùng nhìn lại 5 vai diễn của Phi Nhung trên màn ảnh. Năm 2009, Phi Nhung tham gia phim Hoa ngữ 'Trạng sư Trần Mộng Cát'. Vai diễn của Phi Nhung là Mộng Phi Phi, một ca sĩ Việt Nam sang Trung Quốc tìm cha, sau trở thành người yêu của Long bộ đầu, hộ vệ của trạng sư. Ảnh: Internet Phi Nhung bắt cặp với nghệ sĩ hài Phước Sang trong 'Hello cô Ba'. Nữ ca sĩ hải ngoại vào vai vợ Tùng Đồ cổ, một người phụ nữ yêu chồng nhưng lại rất dữ dằn. Ảnh: Internet Phi Nhung thích vai diễn độc lạ và đây là hình ảnh của cô trong phim truyền hình 'Lâu đài tình ái'. Cô vào vai một người giúp việc vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi. Ảnh: Internet Phi Nhung kết hợp với 'anh Bốn' Hoài Linh trong phim truyền hình 'Chuyện tình làng hoa'. Cố nghệ sĩ vào vai vợ Sáu Kiểng, một người phụ nữ yêu chồng thương con. Ảnh: Internet Tạo hình 'bà bầu' của giọng ca 'Bông điên điển' trong phim '12 bến nước'. Vai diễn của Phi Nhung là Út Tài Lanh, một cô gái nuôi mẹ già, bị rơi vào đường dây đẻ mướn vì muốn có tiền xây lại ngôi nhà. Ảnh: Internet Ê-kíp Phi Nhung thông báo về thời gian nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng, tiết lộ việc chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Theo thông tin được ê kíp Phi Nhung cung cấp, nữ ca sĩ qua đời vào hồi 12h15 phút tại bệnh viện Chợ Rẫy. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-hinh-anh-cuoi-cung-gio-chi-con-lai-tren-man-anh-cua-co-nghe-si-phi-nhung-427457.html Theo Bảo Nguyên (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-hinh-anh-cuoi-cung-gio-chi-con-lai-tren-man-anh-cua-co-nghe-si-phi-nhung-427457.html