Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Những hình ảnh Phi Nhung nói cười giờ chỉ còn được lưu lại trên những khung hình màn ảnh thế này mà thôi. Hôm nay, chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một ngôi sao tài năng và đức độ của làng giải trí Việt.
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Ngày 28/9, khán giả nói lời chia tay với nữ ca sĩ Phi Nhung sau khoảng thời gian dài chống chọi với dịch bệnh Covid 19. Để tưởng nhớ về những đóng góp của cố nghệ sĩ, cùng nhìn lại 5 vai diễn của Phi Nhung trên màn ảnh.