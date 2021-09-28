Ê-kíp Phi Nhung thông báo về thời gian nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng, tiết lộ việc chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Sao Việt 28/09/2021 14:26

Theo thông tin được ê kíp Phi Nhung cung cấp, nữ ca sĩ qua đời vào hồi 12h15 phút tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Mới đây, trưa ngày 28/9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian chống chọi điều trị bệnh Covid-19 khiến người hâm mộ và bạn bè, đồng nghiệp cùng gia đình vô cùng bàng hoàng thương tiếc. Khắp mạng xã hội đều tràn ngập những cầu nguyện, chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ.

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Nữ ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian chống chọi điều trị bệnh Covid-19 - Ảnh: Internet

Trước đó, phía ekip của nữ ca sĩ đã cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của Phi Nhung có diễn biến tốt nên rất nhiều người vẫn cầu nguyện, hi vọng nữ ca sĩ sẽ nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, dù các y bác sĩ đã nỗ lực điều trị tích cực nhưng do thể trạng Phi Nhung khá yếu, đồng thời chưa được tiêm vắc-xin kịp thời nên cô không thể vượt qua trong trận chiến này.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, phía ê kíp Phi Nhung cho biết, nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 phút tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trước đó, trong thông cáo báo chí gửi tới các cơ quan truyền thông, khi phát hiện mắc Covid 19 thì nữ ca sĩ chưa tiêm vắc-xin. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh tình của nữ ca sĩ Phi Nhung trở nặng và không thể qua khỏi.

Dù là ngôi sao hàng đầu nhưng đời tư khá kín tiếng, Phi Nhung từng tiết lộ những bí mật này khiến khán giả ngậm ngùi

Dù là ngôi sao hàng đầu nhưng đời tư khá kín tiếng, Phi Nhung từng tiết lộ những bí mật này khiến khán giả ngậm ngùi

Những "bí mật" về ca sĩ Phi Nhung thuở sinh thời đang được người hâm mộ quan tâm.

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Từ khóa:   Phi Nhung qua đời Phi Nhung nhiễm COVID-19 Bình luận của Phi Nhung

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