Bạn thân tiết lộ lời hứa xúc động của con gái ruột Phi Nhung sau khi mẹ khỏi bệnh

Sao Việt 27/09/2021 19:44

Con gái của Phi Nhung khiến nhiều người xúc động với lời hứa sau khi mẹ mình khỏi bệnh.

Thời gian qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 phải nhập viện điều trị khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng, quan tâm theo dõi. Tuy nhiên, trong lúc này, hơn ai hết, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung là người "sốt ruột" nhất vì không thể kề cận mẹ trong lúc này.

Mới đây, trên trang cá nhân, chuyên gia trang điểm Nhật Bình - người bạn thân thiết của ca sĩ Phi Nhung bất ngờ tiết lộ lời hứa của Wendy sau khi mẹ khỏi bệnh khiến nhiều người xúc động. Anh viết: "Wendy Phạm hứa rồi. Mẹ Phi Nhung nhanh khỏe để nhà mình cùng nhau đi du lịch một chuyến. Cả nhà đang đợi đó nhé. Thương".

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Người bạn thân thiết của Phi Nhunng tiết lộ lời hứa xúc động của Wendy Phạm sau khi mẹ hết bệnh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, con gái Phi Nhung đang sinh sống và làm y tá tại một bệnh viện ở Mỹ. Vì vậy, cô không thể trở về Việt Nam khi nghe tin mẹ mắc Covid-19. Bên cạnh đó, cô cũng chỉ có thể thăm hỏi tình hình sức khỏe của mẹ thông qua những người thân. Trước đó, Wendy Phạm cũng đã làm giấy ủy quyền cho danh hài Việt Hương chăm sóc cho Phi Nhung tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Wendy Phạm cũng bày tỏ sự lo lắng và mong mọi người hãy cùng cầu nguyện cho mẹ nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh. Con gái ruột của nữ ca sĩ chia sẻ: "Mẹ yêu của con. Mỗi ngày con đều thắp nhang cầu xin cho mẹ con mau khoẻ lại. Xin hãy cầu nguyện cho mẹ của con. Mẹ mạnh mẽ và con tin mẹ sẽ vượt qua".

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Con gái ruột Phi Nhung đang ở Mỹ nên đã làm giấy ủy quyền cho Việt Hương chăm sóc mẹ cô - Ảnh: Internet

Theo kế hoạch, Phi Nhung trở về Mỹ từ giữa tháng 7 vì có nhiều show diễn cũng như muốn về thăm con gái. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, nữ ca sĩ quyết định ở lại Việt Nam và thường xuyên đồng hành cùng bếp ăn Bếp thương Sài Gòn, nấu ăn cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và người nghèo. Nữ ca sĩ mắc Covid-19 vì có tiếp xúc gần với vài ca F0. Hiện tại, Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực sau hơn 1 tháng mắc Covid-19.

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