Nửa đêm, người thân trằn trọc, loạt sao Việt và khán giả lo lắng khôn nguôi cho tình hình sức khỏe của Phi Nhung

Cả mạng xã hội đều cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Phi Nhung.

Những ngày qua, khi thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 chuyển biến nặng phải nhập viện điều trị khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cùng với đó, rất nhiều tin đồn thất thiệt như qua đời, thuê chuyên cơ riêng về Mỹ chữa bệnh,... cũng khiến mọi người thêm phần hoang mang. Sau hơn 1 tháng nhập viện điều trị, tối 22/09, một số nguồn tin cho biết, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung có diễn biến mới nhưng có vẻ không mấy khả quan. Không chỉ vậy, về phía người bạn thân của nữ ca sĩ là Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều cũng chia sẻ dòng trạng thái lo lắng:

"Phi Nhung ơi em không được bỏ cuộc nhé! Em nói em muốn được giống như chị thì em phải mạnh mẽ lên. Wendy Phạm và các con của em rất cần em, em hiểu không?". Đến rạng sáng ngày 23/09, Trizzie Phương Trinh tiếp tục thay ảnh đại diện trên trang cá nhân là ảnh kỷ niệm chụp chung với Phi Nhung, kèm dòng trạng thái: "Em nhất định không được gục ngã. Mình còn nhiều điều phải làm. Các con em cần em. Khán giả cần em và đời còn rất cần em".

Bài đăng Trizzie Nguyen cầu nguyện cho Phi Nhung lúc rạng sáng - Ảnh: Chụp màn hình Dưới phần bình luận bài viết, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và cả khán giả cũng lo lắng khôn nguôi, hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Phi Nhung. Không chỉ vậy, mọi người còn gửi lời cầu nguyện cho nữ ca sĩ được "tai qua nạn khỏi". Ca sĩ Quang Hà viết: "Thương quá. Cầu mong vạn lần cho chị Nhung mau qua khỏi kiếp nạn này. Cố lên nào chị Nhung ơi". Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung bày tỏ: "Cầu nguyện cho chị ấy. Cố lên chị Phi Nhung ơi". Trên trang cá nhân, nghệ sĩ cải lương Bình Tinh cũng đăng dòng trạng thái ẩn ý: "Sao trong lòng lo lắng cho chị quá. Con cầu xin bình an". Tại Mỹ, một người thân của Phi Nhung cho biết: "Hôm nay không ngủ được. Mãi không ngủ được. Mong phép nhiệm màu sẽ đưa em quay lại cùng mọi người để tiếp bước những hành trình mà em còn dở dang". Nghệ sĩ Bình Tinh cũng đăng dùng trạng thái ẩn ý lúc rạng sáng - Ảnh: Chụp màn hình Mới trước đó, sáng 22/09, ekip nữ ca sĩ vừa thông báo về tình hình sức khoẻ: "Xin thay mặt Phi Nhung chân thành cảm ơn những lời hỏi thăm sức khoẻ, những lời cầu nguyện và động viên của quí vị khán thính giả cũng như của anh chị em đồng nghiệp. Hiện tại Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực và đang có tiến triển khả quan. Cả nhà yên tâm, giữ niềm tin và tiếp tục dành yêu thương cũng như gửi lời nguyện cầu cho Phi Nhung của chúng ta nhé!". Tuy nhiên, đến tối 22/09, trang fanpage của Phi Nhung bất ngờ chia sẻ thêm một đoạn clip về Phật pháp và viết: "Xin hãy cầu nguyện cho Phật tử Phạm Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình. Tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, oan gia giải kiết".

Gia đình Phi Nhung bức xúc khi bị kẻ gian mạo danh kêu gọi quyên góp tiền giúp chữa trị Covid-19 "Tôi rất bức xúc khi gần một tháng qua, trên mạng xã hội liên tục lan truyền những thông tin tiêu cực, ác ý, tin đồn không có thật liên quan đến ca sĩ Phi Nhung, một đồng nghiệp của tôi" - Nghệ sĩ Hồng Loan bày tỏ.

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