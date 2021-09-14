Con gái ruột của Phi Nhung đã làm giấy uỷ quyền cho Việt Hương để chăm sóc cho mẹ của mình

Sao Việt 14/09/2021 05:30

Con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm cho biết chị đã ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương theo dõi, chăm sóc và thông báo sức khỏe của nữ ca sĩ tại Việt Nam.

Kể từ khi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị COVID-19, tình hình sức khoẻ của Phi Nhung luôn được mọi người dành sự quan tâm rất lớn. Đồng thời, tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ cũng bị lan truyền theo hướng tiêu cực khiến nhiều người bối rối và hoang mang.

Theo chia sẻ từ Zing, Việt Hương cho biết cô đã nhận ủy quyền của Wendy Phạm từ sau khi Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19. Theo giấy ủy quyền, nữ nghệ sĩ sẽ theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho Phi Nhung. 

Tinh hinh suc khoe cua phi nhung
Con gái Wendy Phạm đã ủy quyền cho nữ nghệ sĩ Việt Hương để lo cho mẹ - Ảnh: FBNV

Khi chia sẻ thêm về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ, Việt Hương nói rằng "giọng ca Bông điên điển" vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Đồng thời, cô cũng từ chối bình luận về thông tin bệnh của Phi Nhung đang trở nặng, phải can thiệp kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo).

Tinh hinh suc khoe cua phi nhung 1
Người thân và người hâm mộ vẫn luôn cầu nguyện Phi Nhung sớm bình phục - Ảnh: FBNV

"Tháng 12/2019 là lần gần nhất tôi và mẹ dành thời gian bên nhau. Hai mẹ con có rất nhiều cuộc phiêu lưu và những kỷ niệm đẹp. Gia đình đều đang chờ mẹ khỏe mạnh và trở về nhà. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu. Con nhớ và yêu mẹ rất nhiều", Wendy Phạm chia sẻ. Ngoài ra, con gái Phi Nhung cùng người thân, bạn bè vẫn luôn cầu nguyện mong mẹ sớm bình phục.

Bị cư dân mạng nghi ngờ trong hoạt động từ thiện, Việt Hương gay gắt đáp trả ‘1 chọi 1’: Ai mượn ông phải tin tôi

Bị cư dân mạng nghi ngờ trong hoạt động từ thiện, Việt Hương gay gắt đáp trả ‘1 chọi 1’: Ai mượn ông phải tin tôi

Bị nghi ngờ cái tâm từ thiện ngay trong buổi phát sóng trực tiếp, Việt Hương lên tiếng gay gắt khiến cư dân mạng “tắt đài”.

Xem thêm
Từ khóa:   Wendy Phạm tình hình sức khoẻ của Phi Nhung Phi Nhung mắc Covid

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"