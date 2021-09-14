Con gái ruột của Phi Nhung đã làm giấy uỷ quyền cho Việt Hương để chăm sóc cho mẹ của mình

Con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm cho biết chị đã ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương theo dõi, chăm sóc và thông báo sức khỏe của nữ ca sĩ tại Việt Nam.

Kể từ khi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị COVID-19, tình hình sức khoẻ của Phi Nhung luôn được mọi người dành sự quan tâm rất lớn. Đồng thời, tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ cũng bị lan truyền theo hướng tiêu cực khiến nhiều người bối rối và hoang mang.

Theo chia sẻ từ Zing, Việt Hương cho biết cô đã nhận ủy quyền của Wendy Phạm từ sau khi Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19. Theo giấy ủy quyền, nữ nghệ sĩ sẽ theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho Phi Nhung.

Con gái Wendy Phạm đã ủy quyền cho nữ nghệ sĩ Việt Hương để lo cho mẹ - Ảnh: FBNV

Khi chia sẻ thêm về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ, Việt Hương nói rằng "giọng ca Bông điên điển" vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Đồng thời, cô cũng từ chối bình luận về thông tin bệnh của Phi Nhung đang trở nặng, phải can thiệp kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo).

Người thân và người hâm mộ vẫn luôn cầu nguyện Phi Nhung sớm bình phục - Ảnh: FBNV

"Tháng 12/2019 là lần gần nhất tôi và mẹ dành thời gian bên nhau. Hai mẹ con có rất nhiều cuộc phiêu lưu và những kỷ niệm đẹp. Gia đình đều đang chờ mẹ khỏe mạnh và trở về nhà. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu. Con nhớ và yêu mẹ rất nhiều", Wendy Phạm chia sẻ. Ngoài ra, con gái Phi Nhung cùng người thân, bạn bè vẫn luôn cầu nguyện mong mẹ sớm bình phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-ruot-cua-phi-nhung-da-lam-giay-uy-quyen-cho-viet-huong-de-cham-soc-cho-me-cua-minh-424003.html