Bị cư dân mạng nghi ngờ trong hoạt động từ thiện, Việt Hương gay gắt đáp trả ‘1 chọi 1’: Ai mượn ông phải tin tôi

Việt Hương và ông xã Hoài Phương đã cùng với các tình nguyện viên khác tích cực làm thiện nguyện trong mùa dịch - Ảnh: FBNV

Suốt nhiều tháng giãn cách xã hội, Việt Hương và ông xã Hoài Phương đã cùng với các tình nguyện viên khác tích cực làm thiện nguyện. Theo như chia sẻ, đoàn thiệt nguyện mỗi ngày cứu trợ hàng chục tấn gạo, lương thực thực phẩm, bình oxy miễn phí cho người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hoạt động của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ và dành nhiều lời động viên của người hâm mộ.

Tuy nhiên, trong buổi phát sóng trên trang cá nhân của mình, Việt Hương đã đọc được một bình luận nhằm chỉ trích và nghi ngờ: "Ai mà tin nghệ sĩ nữa". Ngay lập tức, nữ nghệ sĩ không hề né tránh và đáp trả gay gắt “1 chọi 1” như sau: "Ai mượn ông phải tin tôi? Tôi không mượn hay quyên góp của ai, tôi bỏ tiền túi ra mua đồ từ thiện đấy, được không? Định kiếm chuyện với tôi à? Đi làm từ thiện mệt thấy bà nội, ăn trưa còn chưa kịp ăn đây này. Tôi phải đi quỳ lạy người ta để nhờ người ta khuân đồ giùm đây này. Nhìn người ta khuân vác mệt như thế nào chưa. Không có người ta thì lấy ai ra làm, phải lạy người ta làm cho đấy”.

Đồng thời, nữ nghệ sĩ còn bộc bạch với người hâm mộ rằng những người góp sức cùng cô còn có đạo diễn, diễn viên, người có của có tiền. Cô nói: “Những người này đang ghi dấu lịch sử, khi vào giữa mùa dịch bệnh đã hỗ trợ phát đồ cho bà con, người góp công, người góp sức, sau này còn nhìn lại. Có người đang đuối rồi, xin nghỉ một chút. Thương lắm mọi người ơi, tôi mang ơn còn không hết".

Nữ nghệ sĩ còn bộc bạch với người hâm mộ rằng những người góp sức cùng cô còn có đạo diễn, diễn viên - Ảnh: FBNV

Sau đó, Việt Hương quay ra tâm sự với khán giả: "Tôi rất đàng hoàng, nhẹ nhàng, nói chuyện ngọt ngào, nhưng lâu lâu cũng phải xổ ra để họ biết, chứ không thể hiền mãi được. Họ cố tình kiếm chuyện với tôi đấy. Họ nói không ai tin nghệ sĩ nữa. Tôi hiền nên người ta cứ nghĩ tôi hiền hoài rồi vào nói này nói nọ. Tự nhiên vào chửi tôi, mắc mệt quá”.

Việt Hương khẳng định rằng cô không kêu gọi tiền từ thiện của bất cứ ai - Ảnh: FBNV

“Thôi, tôi không chửi nữa. Tôi tập trung nướng bánh trung thu và đi phát 5 tấn gạo cho mọi người. Bây giờ, tôi sẽ đi tiếp quận Tân Bình, mang theo 5 tấn gạo, 5 tấn rau cho mọi người, quận 2 thì tôi đi mì gói. Trong một ngày hôm nay, tôi phải đi ba điểm, với 30 tấn đồ lận, ly cà phê còn chưa kịp uống”, nữ nghệ sĩ cho hay. Và một lần nữa, Việt Hương khẳng định rằng cô không kêu gọi tiền của bất cứ ai, kể cả nước ngoài hay trong nước.