'Mỹ nhân mét rưỡi Vbiz' hào phóng phô diễn body chuẩn chỉnh, 'bung xõa' hết mình mùa giãn cách

Khả Như là một trong những mỹ nhân làng hài đình đám ở sân khấu phía Nam. Sau hơn nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp 8x không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, truyền hình mà còn tích cực tham gia chương trofnh giải trí,...

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên thường đăng tải những hình ảnh nóng bỏng khiến dân tình "để mắt" tới. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật, nhưng cô nàng vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi thân hình cân đối, đặc biệt là vòng một "tràn viền" đầy gợi cảm của mình.