'Mỹ nhân mét rưỡi Vbiz' hào phóng phô diễn body chuẩn chỉnh, 'bung xõa' hết mình mùa giãn cách

Không chỉ được yêu mến bởi tính cách hài hước đầy duyên dáng, Khả Như còn khiến dân tình "nóng mắt" bởi phong cách gợi cảm và khác xa trên truyền hình.
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Khả Như là một trong những mỹ nhân làng hài đình đám ở sân khấu phía Nam. Sau hơn nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp 8x không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, truyền hình mà còn tích cực tham gia chương trofnh giải trí,...
Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên thường đăng tải những hình ảnh nóng bỏng khiến dân tình "để mắt" tới. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật, nhưng cô nàng vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi thân hình cân đối, đặc biệt là vòng một "tràn viền" đầy gợi cảm của mình.
Được biết để có được vóc dáng "vạn người mê" như thế này, nữ diễn viên luôn tích cực tập luyện cùng ăn uống khoa học, đặc biệt là cô nàng đã "siêng" tập thể dục hơn vào những ngày giãn cách tại nhà. Vốn lợi thế về sắc vóc đẹp, cô nàng cũng gây ấn tượng mạnh khi cô luôn "biến hóa" và diện những "bộ cánh" từ trẻ trung, năng động cho đến quyến rũ "xịt múi mũi".
Bản thân Khả Như cũng cho rằng việc xây dựng hình ảnh táo bạo nhưng văn minh sẽ giúp cô trở nên ấn tượng hơn trong mắt mọi người, từ đó có động lực cho những dự án mới. Hiện tại, cô nàng là một trong những nữ diễn viên được công chúng yêu mến với vẻ ngoài tươi sáng và hài hước duyên dáng.