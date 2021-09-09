Dân mạng nhận thấy gần đây Ngọc Trinh đã tăng cân khá nhiều nhưng lại giúp cô nàng "hack tuổi" đáng kể.
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Vào khoảng thời gian này năm ngoái, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng bởi vì thân hình gầy gò, kém sức sống. Còn nhớ, đã có rất nhiều bình luận chỉ trích "nữ hoàng nội y" thậm tệ. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, sau một mùa giãn cách dài hạn, Ngọc Trinh đã sở hữu một body "mũm mĩm" hơn và nhận được rất nhiều lời khen của netizen.
Nếu so sánh thân hình thời còn "gầy trơ xương" và hiện tại, mọi người sẽ thấy vẻ ngoài của Ngọc Trinh khác một trời một vực.
Dù mấy tháng vừa qua không có cơ hội được xúng xính váy áo đi sự kiện nhưng "nữ hoàng đập hộp" rất chăm chỉ khoe ảnh mới trên trang cá nhân.
Dễ dàng nhận thấy cô nàng đã tăng cân kha khá, đồng thời chính chủ cũng thừa nhận vòng eo hiện tại của cô không dừng lại ở con số 56 như trước. Tuy nhiên, nhờ tăng cân mà Ngọc Trinh được nhận xét trẻ thêm vài tuổi.