Vào khoảng thời gian này năm ngoái, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng bởi vì thân hình gầy gò, kém sức sống. Còn nhớ, đã có rất nhiều bình luận chỉ trích "nữ hoàng nội y" thậm tệ. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, sau một mùa giãn cách dài hạn, Ngọc Trinh đã sở hữu một body "mũm mĩm" hơn và nhận được rất nhiều lời khen của netizen.

Vẻ đẹp 'hack tuổi' của Ngọc Trinh sau khi tăng cân - Ảnh: FBNV

Nếu so sánh thân hình thời còn "gầy trơ xương" và hiện tại, mọi người sẽ thấy vẻ ngoài của Ngọc Trinh khác một trời một vực.