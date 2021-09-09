Từng bị chê 'tơi tả' vì gầy 'lòi cả xương', giờ đây Ngọc Trinh 'lột xác' với thân hình có đôi chút 'bé mỡ' nhưng vẫn quyến rũ đến 'nức nở'

Sao Việt 09/09/2021 08:10

Dân mạng nhận thấy gần đây Ngọc Trinh đã tăng cân khá nhiều nhưng lại giúp cô nàng "hack tuổi" đáng kể.

Vào khoảng thời gian này năm ngoái, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng bởi vì thân hình gầy gò, kém sức sống. Còn nhớ, đã có rất nhiều bình luận chỉ trích "nữ hoàng nội y" thậm tệ. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, sau một mùa giãn cách dài hạn, Ngọc Trinh đã sở hữu một body "mũm mĩm" hơn và nhận được rất nhiều lời khen của netizen.

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 Vẻ đẹp 'hack tuổi' của Ngọc Trinh sau khi tăng cân - Ảnh: FBNV

Nếu so sánh thân hình thời còn "gầy trơ xương" và hiện tại, mọi người sẽ thấy vẻ ngoài của Ngọc Trinh khác một trời một vực. 

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Từng có thời gian dân mạng chê bai thân hình gầy gò của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: FBNV

Dù mấy tháng vừa qua không có cơ hội được xúng xính váy áo đi sự kiện nhưng "nữ hoàng đập hộp" rất chăm chỉ khoe ảnh mới trên trang cá nhân. 

Dễ dàng nhận thấy cô nàng đã tăng cân kha khá, đồng thời chính chủ cũng thừa nhận vòng eo hiện tại của cô không dừng lại ở con số 56 như trước. Tuy nhiên, nhờ tăng cân mà Ngọc Trinh được nhận xét trẻ thêm vài tuổi. 

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Khán giả cho rằng 'nữ hoàng nội y' nên giữ mức cân nặng hiện tại để trông cô khỏe khoắn và tràn đầy sức sống hơn - Ảnh: FBNV
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Body 'căng tràn' của Ngọc Trinh được đông đảo dân mạng yêu thích - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đập hộp

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