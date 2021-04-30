Hội chị đẹp chưa chồng U40 Vbiz với nhan sắc 'không tuổi', cân đo 'ngày ấy - bây giờ' lại càng sốc

Quả là không hổ danh khi gọi những người đẹp này là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí Việt, khi mà càng có tuổi thì nhan sắc lại càng thăng hạng, trẻ trung đến bất ngờ.

Chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng và ngày càng trẻ trung của mình, chân dài cho biết thường xuyên tập Yoga kết hợp với ăn uống điều độ và giữ cho bản thân một tinh thần thoải mái nhất.

Siêu mẫu Thanh Hằng được biết đến với danh xưng "siêu mẫu có đôi chân dài nhất làng mẫu Việt" với 1,12m. Sinh năm 1983, năm nay Thanh Hằng đã bước sang độ tuổi cận kề 40. Thế nhưng cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc ổn định theo năm tháng mà không có dấu hiệu giảm nhiệt. Trên trang cá nhân, siêu mãu thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe nhan sắc "lão hóa ngược" của mình và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, fan của cô nàng vẫn không ngừng hối thúc thần tượng của mình nhanh chóng tìm một nửa còn lại.

Mỹ Tâm

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng sinh năm 1981 nhưng đến nay vẫn không có dấu hiệu xuống sắc mà ngược lại ngày càng tươi tắn, "hồi teen".

Nhan sắc 'không phải dạng vừa' của 'chị trợ lý' gây sốt vì đẹp không tì vết dù là để mặt mộc khi đang tập luyện vũ đạo - Ảnh: FB

Nàng 'họa my tóc nâu' luôn ưu tiên lựa chọn những thiết kế trẻ rung kết hợp với giày sneaker cá tính để 'ăn gian' tuổi tác - Ảnh: FB

Chính chủ còn từng tự so sánh bản thân theo trend 'ngày ấy - bây giờ' khiến cộng đồng mạng được một phen 'lú lẫn' để tìm điểm khác biệt giữa Mỹ Tâm của hiện tại và của 15 năm trước - Ảnh: FB

Tích cực tham gia các hoạt động ca hát, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian để luyện tập vũ đạo. Đây cũng là một trong những bí quyết để nữ ca sĩ duy trì vóc dáng.

Lý Nhã Kỳ

Thêm một "chị đẹp chưa chồng" cũng hot không kém là Lý Nhã Kỳ. Nữ diễn viên được mệnh danh là "minh tinh nhiều hột xoàn" nhất Việt Nam. Sắp bước sang tuổi 39, nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" khiến khán cả cười ngả nghiêng khi thẳng thừng tuyên bố: "Trong nhà của Lý Nhã Kỳ chẳng thiếu gì ngoài đàn ông". Liên tục thả thính trên mạng xã hội là vậy nhưng đến giờ nữ doanh nhân vẫn lẻ bóng. Tuy nhiên điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ là nhan sắc ngày càng trẻ ra của cô nàng.

Trong một bộ ảnh, Lý Nhã Kỳ như hóa thân thành 'thiên nga trắng' kiêu kỳ, lộng lẫy. Sắc vóc của người đẹp Vũng Tàu ngày càng rạng rỡ và tươi tắn - Ảnh: FB

Khi mới nước vào showbiz, mặc dù đã sở hữu nhiều nét thanh tú, nhưng so với hiện tại thì quả là một màn 'dậy thì thành công'

So với thuở mới vào nghề, Lý Nhã Kỳ hiện tại gây ấn tượng bởi thần thái sang chảnh, vẻ ngoài trẻ trung cứ như "lão hóa ngược".

Ngô Thanh Vân

Trùm cuối của hội "chị đẹp chưa chồng" chính là "đả nữ" màn ảnh Việt - Ngô Thanh Vân. Cô nàng đã bước sang tuổi 43, tuy nhiên nhan sắc thì cứ phải gọi là thượng thừa. Gần đây, nữ diễn viên dính tin đồn hẹn hò bên trai trẻ kém 11 tuổi. Loạt "hint" hẹn hò của nữ diễn viên bên Huy Trần được cộng đồng mạng nhận xét là không có cách biệt tuổi tác. "Đả nữ" vẫn trẻ trung không kém gái đôi mươi khi so sánh với tình "tin đồn".

Vóc dáng 'chuẩn chỉnh' của 'Hai Phượng' hút mắt người đối diện. Gợi cảm nhưng cũng không kém phần trẻ trung là những lời khen dành cho 'đả nữ' - Ảnh: FB

Nhiều lần dính tinh đồn hẹn hò với Huy Trần, nhưng Ngô Thanh Vân vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Điều gây chú ý là nhan sắc trẻ 'quá mức cho phép' của Ngô Thanh Van khiến cư dân mạng ủng hộ cặp đôi hết sức - Ảnh: Internet

Sắc vóc qúa đỗi trẻ trung ở tuổi 43 của Ngô Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng khi so sánh với hình ảnh của cô thuở mới chập chững vào nghề - Ảnh: Internet

Những mỹ nhân không tuổi của Vibiz sở hữu nhan sắc khiến bất kể nghệ sĩ trẻ nào cũng phải "dè chừng". Trẻ trung, xinh đẹp và thành công nhưng các chị đại vẫn đang "kiên trì" trong hội "độc thân" khiến cho fan hâm mộ mong mỏi được nhìn thấy khoảnh khắc mà các chị đẹp lên xe hoa trong một ngày gần nhất.