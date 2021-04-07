Sốc với nhan sắc Mỹ Tâm qua 15 năm: 2021 với 2006 mà như ‘mới hôm qua’

Sao Việt 07/04/2021 17:38

Trend “ngày ấy – bây giờ” vẫn chưa hết hot, chị đại Mỹ Tâm “đu trend” khiến cộng đồng mạng “trầm trồ” trước nhan sắc bị thời gian bỏ quên.

Mới đây, trang cá nhân của ca sĩ Mỹ Tâm vừa đăng tải ảnh theo trend “ngày ấy – bây giờ” với bức ảnh chụp năm 2006 và 2021. Điều gây chú ý là nhan sắc của nàng “Họa mi tóc nâu” năm nào vẫn không có thay đổi gì đáng kể, cách 15 năm mà như "mới chụp hôm qua". Ngay lập tức, bức ảnh nhận được lượng tương tác khủng với bao sự trầm trồ của cư dân mạng.

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Ngày ấy - bây giờ của nàng 'Họa mi tóc nâu' - Ảnh: FB

Nhiều bình luận để lại cho thấy sự ngưỡng mộ trước nhan sắc “không tuổi” của Mỹ Tâm: “Nhìn hai tấm giống như mới chụp hôm qua thôi. Một thời gian dài thế mà chị vẫn không già đi tí nào luôn", “Không thể tin vào mắt mình nữa. Sao càng ngày càng trẻ vậy chị ơi", “Ủa hổng tin là cách nhau 15 năm luôn á chị. Chị chơi hệ lão hoá quay ngược thời gian luôn rồi, nhìn hai bức như chỉ chụp cách vài ngày á mọi người ơi.”

Sốc với nhan sắc Mỹ Tâm qua 15 năm: 2021 với 2006 mà như ‘mới hôm qua’ - Ảnh 2
Fan trầm trồ đứng ngồi không yên trước nhan sắc này - Ảnh: FB

Đi cùng sự thành công trong sự nghiệp ca hát, có thể thấy nhan sắc giọng ca “Ước gì” ngày càng thăng hạng. Cùng với phong cách thời trang chuyển hướng thanh lịch, tinh tế hơn, cô trở thành hình mẫu của người phụ nữ đang trong độ mặn mà, chín mùi nhất.

Sốc với nhan sắc Mỹ Tâm qua 15 năm: 2021 với 2006 mà như ‘mới hôm qua’ - Ảnh 3
Mỹ Tâm ngày mới chập chững gia nhập Vbiz - Ảnh: Internet
 
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Qua bao nhiêu năm, hình ảnh nàng 'Họa mi tóc nâu' trong lòng khán giả vẫn không thay đổi - Ảnh: FB
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'Quả nhan sắc bất chấp thời gian' này đúng là không đùa được - Ảnh: FB
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Style Chủ tịch tại một buổi họp báo - Ảnh: Internet

Có lẽ Mỹ Tâm là nữ ca sĩ duy nhất có lượng fan đông đảo và bền bỉ suốt hơn 20 năm qua. Dù là cô nàng "Họa mi tóc nâu" hay là "chị đại" của làng âm nhạc Việt thì đẳng cấp Mỹ Tâm cũng không hề thay đổi.

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Sau những ồn ào liên quan đến chuyện hẹn hò, nữ ca sĩ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lần đầu xuất hiện cùng nhau trong một buổi tụ họp bạn bè.

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