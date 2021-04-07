Sốc với nhan sắc Mỹ Tâm qua 15 năm: 2021 với 2006 mà như ‘mới hôm qua’

Mới đây, trang cá nhân của ca sĩ Mỹ Tâm vừa đăng tải ảnh theo trend “ngày ấy – bây giờ” với bức ảnh chụp năm 2006 và 2021. Điều gây chú ý là nhan sắc của nàng “Họa mi tóc nâu” năm nào vẫn không có thay đổi gì đáng kể, cách 15 năm mà như "mới chụp hôm qua". Ngay lập tức, bức ảnh nhận được lượng tương tác khủng với bao sự trầm trồ của cư dân mạng.

Ngày ấy - bây giờ của nàng 'Họa mi tóc nâu' - Ảnh: FB

Nhiều bình luận để lại cho thấy sự ngưỡng mộ trước nhan sắc “không tuổi” của Mỹ Tâm: “Nhìn hai tấm giống như mới chụp hôm qua thôi. Một thời gian dài thế mà chị vẫn không già đi tí nào luôn", “Không thể tin vào mắt mình nữa. Sao càng ngày càng trẻ vậy chị ơi", “Ủa hổng tin là cách nhau 15 năm luôn á chị. Chị chơi hệ lão hoá quay ngược thời gian luôn rồi, nhìn hai bức như chỉ chụp cách vài ngày á mọi người ơi.”