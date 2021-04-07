Mới đây trên trang cá nhân, mẹ bỉm sữa Đông Nhi "đang cảm thấy hân hoan" với bài chia sẻ loạt ảnh của công chúa Bạch Tuyết – Winnie. Bài đăng ngay lập tức gây bão mạng xã hội bởi sự đáng yêu "quá đáng" của nhóc tỳ hot nhất nhì Vbiz. Đi kèm những hình ảnh dễ thương “muốn xỉu”, Đông Nhi chia sẻ: “Con còn thiếu 7 chú lùn nữa là đủ tiêu chuẩn đi gặp hoàng tử rùi ạ cô chú ơi”.

'Bạch Tuyết' chỉ cần mỉm sơ cũng làm trái tim cô chú tan chảy

Cô chú 'thả tim' cho Winnie chưa đó

Không như nhiều gia đình nổi tiếng khác, Đông Nhi – Ông Cao Thắng khá thoải mái trong việc chia sẻ công khai hình ảnh cô con gái cưng Winnie. Con gái đầu lòng của cặp đôi được nhận xét là có ngoại hình bầu bĩnh, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Da trắng, môi đỏ, má “bánh bao” cùng những biểu cảm như muốn bắn vào tim các cô chú, Winnie thiệt muốn các cô chú “xỉu lên xỉu xuống” mới chịu.