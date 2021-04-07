Winnie nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng không ngừng khiến cô chú cộng đồng mạng lia lịa “thả tim” mỗi khi xuất hiện.
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Mới đây trên trang cá nhân, mẹ bỉm sữa Đông Nhi "đang cảm thấy hân hoan" với bài chia sẻ loạt ảnh của công chúa Bạch Tuyết – Winnie. Bài đăng ngay lập tức gây bão mạng xã hội bởi sự đáng yêu "quá đáng" của nhóc tỳ hot nhất nhì Vbiz. Đi kèm những hình ảnh dễ thương “muốn xỉu”, Đông Nhi chia sẻ: “Con còn thiếu 7 chú lùn nữa là đủ tiêu chuẩn đi gặp hoàng tử rùi ạ cô chú ơi”.
Không như nhiều gia đình nổi tiếng khác, Đông Nhi – Ông Cao Thắng khá thoải mái trong việc chia sẻ công khai hình ảnh cô con gái cưng Winnie. Con gái đầu lòng của cặp đôi được nhận xét là có ngoại hình bầu bĩnh, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Da trắng, môi đỏ, má “bánh bao” cùng những biểu cảm như muốn bắn vào tim các cô chú, Winnie thiệt muốn các cô chú “xỉu lên xỉu xuống” mới chịu.
Cùng lúc đó, bố bỉm sữa Ông Cao Thắng thì chia sẻ đoạn clip “hai ông bà già” làm trò cho nàng Bạch Tuyết vui. Bên cạnh sự đáng yêu của bé Winnie, cư dân mạng cũng vô cùng thích thú với màn pha trò múa minh họa của “hai ông bà già” Nhi – Thắng.
Đông Nhi – Ông Cao Thắng rất nghiêm túc với chuyện làm cha làm mẹ nên cả hai đã dành nhiều thời gian học hỏi, nghiên cứu trước khi quyết định có con. Ông Cao Thắng còn thổ lộ, khi Đông Nhi mang thai ở tháng thứ 3 hai vợ chồng bắt đầu trò chuyện thường xuyên với con để tạo sự gắn kết bền chặt.
Bé Winnie khi vừa chào đời đã thành nhóc tỳ hot nhất nhì showbiz Việt, cô bé còn thậm chí luôn chiếm luôn “spotlight” của bố mẹ mỗi khi xuất hiện. Gia đình cực phẩm này hiện đang nhận được sự quan tâm, yêu mến và ngưỡng mộ lớn của cộng đồng mạng.