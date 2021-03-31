Gia đình ‘Giang Hồ’ gặp ‘bất hòa’: Bố Hồ Hoài Anh không muốn chụp hình cùng con gái

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ dòng tâm trạng “mắng vốn” của ông xã về con gái. Anh cho biết, việc chụp hình với con giống như “đánh vật”. Điều này khiến dân mạng được một pha “cười bò” vì độ đáng yêu của gia đình “Giang Hồ”.
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Ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ: “Bố nhắn tin: Lần sau bố không chụp hình quảng cáo nữa đâu, mệt lắm, chụp với Su như đánh vật, bảo nó cười nó cứ làm mặt thế này mẹ xem có được không?”. Kèm theo đó là bức ảnh minh họa về buổi chụp hình của hai bố con. Bài chia sẻ ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng bởi “thần thái đỉnh cao” của bé Misu và độ đáng yêu của bố Hồ Hoài Anh. Không khó để nhận thấy sự “bất lực” của Hồ Hoài Anh trước độ “nhây” của cô con gái út Misu. Được biết, bé Misu từng chia sẻ sau này muốn làm hoa hậu, nhưng qua tấm hình này thì dân tình lại thấy cô bé hợp làm diễn viên hài hơn bởi “thần thái đỉnh cao” của cô bé.
Bên dưới bài đăng, nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm về hình ảnh tự chụp của Misu. Cô bé lấy điện thoại mẹ, tự chụp với vẻ mặt “không hiểu nổi” đến mẹ Hương Giang cũng phải thốt lên: “Không hiểu phong cách gì”.
Bé Misu tên thật là Hồ Tú Anh, cô bé 5 tuổi này tạo ấn tượng với cộng đồng mạng bởi sự thông minh, lém lỉnh và đáng yêu “hết phần thiên hạ”. Misu có chị gái là Mina 10 tuổi cũng đáng yêu không kém. Hai cô nàng là “quả ngọt” của mối tình bền chặt hơn 15 năm của ca sĩ Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cũng như bao cặp uyên ương khác, “gia đình Giang Hồ” cũng trải qua nhiều sóng gió mới có được tổ ấm hiện tại bên cạnh hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Trải lòng về việc nuôi dạy con cái, vợ chồng nghệ sĩ muốn để các con phát triển một cách tự nhiên, không muốn áp đặt điều gì lên các bé.
Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh kết hôn năm 2009. Cả hai hỗ trợ nhau phát triển nghệ thuật. Hồ Hoài Anh ngoài vai trò sáng tác còn làm giám đốc âm nhạc Giọng hát Việt, giám khảo The Voice Kids nhiều mùa. Tháng 10/2019, thông tin Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh “đường ai nấy đi” khiến dư luận hoang mang. Tuy nhiên cả hai đã lên tiếng khẳng định họ vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau cùng hai cô công chúa nhỏ.
Ảnh: FBNV