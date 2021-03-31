Gia đình ‘Giang Hồ’ gặp ‘bất hòa’: Bố Hồ Hoài Anh không muốn chụp hình cùng con gái

Ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ: “Bố nhắn tin: Lần sau bố không chụp hình quảng cáo nữa đâu, mệt lắm, chụp với Su như đánh vật, bảo nó cười nó cứ làm mặt thế này mẹ xem có được không?”. Kèm theo đó là bức ảnh minh họa về buổi chụp hình của hai bố con. Bài chia sẻ ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng bởi “thần thái đỉnh cao” của bé Misu và độ đáng yêu của bố Hồ Hoài Anh. Không khó để nhận thấy sự “bất lực” của Hồ Hoài Anh trước độ “nhây” của cô con gái út Misu. Được biết, bé Misu từng chia sẻ sau này muốn làm hoa hậu, nhưng qua tấm hình này thì dân tình lại thấy cô bé hợp làm diễn viên hài hơn bởi “thần thái đỉnh cao” của cô bé.

Bố 'bất lực' trong buổi chụp hình như 'đánh vật' với con gái

Bên dưới bài đăng, nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm về hình ảnh tự chụp của Misu. Cô bé lấy điện thoại mẹ, tự chụp với vẻ mặt “không hiểu nổi” đến mẹ Hương Giang cũng phải thốt lên: “Không hiểu phong cách gì”.