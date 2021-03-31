Viên ‘kim cương đen’ của Vbiz gây sốt đầu hè với bikini 'bé tí tẹo' khoe body ‘căng đét trên từng centimet’

Sao Việt 31/03/2021 08:18

Mới đây, top 5 Miss Universe khiến dân tình “xịt máu mũi” khi diện bikini bé tí tẹo khoe trọn vòng 3 "nóng bỏng mắt" bên hồ bơi.

Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê đã chia sẻ "clip nóng” dài hơn 3 phút khiến dân tình đứng ngồi không yên với body như muốn "đốt mắt" cộng đồng mạng của cô nàng. Đặc biệt là pha catwalk chân trần cùng việc khoe trọn vòng 3 “căng đét” của nàng hậu càng gây nên cơn sốt "rần rần" trên mạng xã hội.

hhen nie 1
Màn catwalk chân trần 'đỉnh của chóp' từ nàng hậu - Ảnh: FB

Chỉ mới vào hè mà H’Hen Niê đã gây sốt trên đường đua bikini. Với thân hình đồng hồ cát, vòng eo 59, chân dài miên man, làn da nâu cùng thần thái đỉnh cao, chẳng cần giày cao gót nhưng cô nàng vẫn có màn catwalk và pose dáng “đỉnh của chóp” trước ống kính. Được biết, H’Hen Niê thuộc hội mỹ nhân siêu vòng 3 của showbiz Việt và hiện đang giữ kỉ lục vòng 3 lớn nhất Vbiz hiện nay với số đo 100cm.

hhen nie 2
H'Hen siêu vòng 3 - Ảnh: FB

Đoạn video ngắn như một minh chứng cho thấy vóc dáng người đẹp chưa hề có dấu hiệu xuống phong độ mà ngày càng được nâng cấp hơn.

hhen nie 3
Body 'đốt cháy mùa hè' của H’Hen Niê - Ảnh: FB

Sau 3 năm gây tiếng vang ở Miss Universe, H’Hen Niê ngày càng thăng hạng nhan sắc, đặc biệt body càng săn chắc và nóng bỏng hơn. Viên “kim cương đen” của Vbiz đã không ngừng chăm chỉ luyện tập thể thao kết hợp cùng việc ăn uống khoa học để có được thân hình lý tưởng vạn người mê. Dù lịch trình bận rộn, cô cũng không “bỏ quên” việc luyện tập.

hhen nie 4
Người đẹp tích cực tập luyện - Ảnh: Internet
hhen nie 5
Body quá đỗi nóng bỏng của người đẹp Ê-đê - Ảnh: FB

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tâm sự: “Tết ăn thả ga, thêm chuyến khám phá Phú Quý cũng ăn hết mình nữa nên to lại thêm to. Và sau trận đó, về lại thành phố, Hen chỉnh đốn lại mình bằng việc tập luyện và ăn uống đồ luộc, hấp đủ chất thêm sữa đậu nành tự nấu nữa. Giờ Hen đã khá ổn nhưng vẫn tiếp tục siết. Vì Hen mê body đầy đặn, săn chắc, khỏe khoắn của tập gym lắm, nên mong muốn tập và tập tiếp. H'Hen chọn ăn đủ - tập khỏe - body săn chắc".

Ông bố trẻ Kim Lý gây sốt với body 'nóng hơn cả mùa hè'

Ông bố trẻ Kim Lý gây sốt với body 'nóng hơn cả mùa hè'

Là một trong những ông bố bỉm sữa quyến rũ nhất nhì của showbiz Việt, Kim Lý không chỉ là người đàn ông mê vợ mê con mà còn rất mê luyện tập thể thao.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu H'Hen Niê H'Hen Niê diện bikini Sao Việt nóng bỏng

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 49 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"