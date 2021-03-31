Viên ‘kim cương đen’ của Vbiz gây sốt đầu hè với bikini 'bé tí tẹo' khoe body ‘căng đét trên từng centimet’

Mới đây, top 5 Miss Universe khiến dân tình “xịt máu mũi” khi diện bikini bé tí tẹo khoe trọn vòng 3 "nóng bỏng mắt" bên hồ bơi.
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Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê đã chia sẻ "clip nóng” dài hơn 3 phút khiến dân tình đứng ngồi không yên với body như muốn "đốt mắt" cộng đồng mạng của cô nàng. Đặc biệt là pha catwalk chân trần cùng việc khoe trọn vòng 3 “căng đét” của nàng hậu càng gây nên cơn sốt "rần rần" trên mạng xã hội.
Chỉ mới vào hè mà H’Hen Niê đã gây sốt trên đường đua bikini. Với thân hình đồng hồ cát, vòng eo 59, chân dài miên man, làn da nâu cùng thần thái đỉnh cao, chẳng cần giày cao gót nhưng cô nàng vẫn có màn catwalk và pose dáng “đỉnh của chóp” trước ống kính. Được biết, H’Hen Niê thuộc hội mỹ nhân siêu vòng 3 của showbiz Việt và hiện đang giữ kỉ lục vòng 3 lớn nhất Vbiz hiện nay với số đo 100cm.
Đoạn video ngắn như một minh chứng cho thấy vóc dáng người đẹp chưa hề có dấu hiệu xuống phong độ mà ngày càng được nâng cấp hơn.
Sau 3 năm gây tiếng vang ở Miss Universe, H’Hen Niê ngày càng thăng hạng nhan sắc, đặc biệt body càng săn chắc và nóng bỏng hơn. Viên “kim cương đen” của Vbiz đã không ngừng chăm chỉ luyện tập thể thao kết hợp cùng việc ăn uống khoa học để có được thân hình lý tưởng vạn người mê. Dù lịch trình bận rộn, cô cũng không “bỏ quên” việc luyện tập.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tâm sự: “Tết ăn thả ga, thêm chuyến khám phá Phú Quý cũng ăn hết mình nữa nên to lại thêm to. Và sau trận đó, về lại thành phố, Hen chỉnh đốn lại mình bằng việc tập luyện và ăn uống đồ luộc, hấp đủ chất thêm sữa đậu nành tự nấu nữa. Giờ Hen đã khá ổn nhưng vẫn tiếp tục siết. Vì Hen mê body đầy đặn, săn chắc, khỏe khoắn của tập gym lắm, nên mong muốn tập và tập tiếp. H'Hen chọn ăn đủ - tập khỏe - body săn chắc".