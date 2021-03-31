Viên ‘kim cương đen’ của Vbiz gây sốt đầu hè với bikini 'bé tí tẹo' khoe body ‘căng đét trên từng centimet’

Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê đã chia sẻ "clip nóng” dài hơn 3 phút khiến dân tình đứng ngồi không yên với body như muốn "đốt mắt" cộng đồng mạng của cô nàng. Đặc biệt là pha catwalk chân trần cùng việc khoe trọn vòng 3 “căng đét” của nàng hậu càng gây nên cơn sốt "rần rần" trên mạng xã hội.

Màn catwalk chân trần 'đỉnh của chóp' từ nàng hậu - Ảnh: FB

Chỉ mới vào hè mà H’Hen Niê đã gây sốt trên đường đua bikini. Với thân hình đồng hồ cát, vòng eo 59, chân dài miên man, làn da nâu cùng thần thái đỉnh cao, chẳng cần giày cao gót nhưng cô nàng vẫn có màn catwalk và pose dáng “đỉnh của chóp” trước ống kính. Được biết, H’Hen Niê thuộc hội mỹ nhân siêu vòng 3 của showbiz Việt và hiện đang giữ kỉ lục vòng 3 lớn nhất Vbiz hiện nay với số đo 100cm.