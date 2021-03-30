Ông bố trẻ Kim Lý gây sốt với body 'nóng hơn cả mùa hè'

Là một trong những ông bố bỉm sữa quyến rũ nhất nhì của showbiz Việt, Kim Lý không chỉ là người đàn ông mê vợ mê con mà còn rất mê luyện tập thể thao.

Mới đây, Kim Lý đã đăng tải video luyện tập tại phòng tập thể hình, bài đăng ngay lập tức gây sốt với body “nóng hơn cả mùa hè” của ông bố hai con. Kim Lý thường xuyên tập luyện thể hình để giữ dáng - Ảnh: FB Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, ông xã Hà Hồ đã khiến dân tình trầm trồ trước body cực phẩm. Với chiều cao 1m85, thân hình lực lưỡng, cơ múi cuồn cuộn săn chắc, không quá khi gọi Kim Lý là một trong những ông bố bỉm sữa quyến rũ nhất nhì của showbiz Việt.

Tất nhiên, một body nóng bỏng chuẩn như tạc tượng của ông xã Hà Hồ không tự nhiên mà có được. Kim Lý bắt đầu tập gym từ năm 15 tuổi và luyện tập đều đặn trong 20 năm nay với nhiều bộ môn thể thao khác nhau như bơi, bóng chuyền, tennis, chạy, golf, boxing,… Dù lịch trình bận rộn, anh vẫn dành thời gian luyện tập mỗi ngày. Body 'gây sốt' xình xịch của Kim Lý - Ảnh: FB Sau khi lên chức bố của hai nhóc tì Lisa và Leon, Kim Lý càng thu hút sự quan tâm của công chúng khi dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc hai thiên thần. Điều này càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ ở người đàn ông này. Mọi hoạt động chăm con của ông bố bỉm sữa đều khiến cộng đồng mạng "xôn xao". Hơn thế, anh luôn nhận lại cơn mưa lời khen và được cộng đồng ưu ái gọi là ông bố hot nhất showbiz Việt Nam.

Ông bố bỉm sữa hot nhất Vbiz- Ảnh: FB Sánh đôi cùng Kim Lý là bà xã Hồ Ngọc Hà, cặp đôi luôn khiến dân tình đứng ngồi không yên mỗi khi xuất hiện với vẻ ngoài cực phẩm. Không chỉ riêng Kim Lý là ông chồng vạn người mê, bà mẹ ba con Hồ Ngọc Hà cũng quyến rũ không kém. Cô sở hữu thân hình “đẹp từng centimet”, khó có thể tin được đây là vóc dáng của bà mẹ ba con.

Dù mới sinh, Hà Hồ đã sớm quay lại đường đua body trên đấu trường nhan sắc của mỹ nhân Việt - Ảnh: FB Dù vừa mới sinh xong, Hà Hồ đã xuất hiện với vóc dáng khiến phái đẹp phải trầm trồ ngưỡng mộ. Được biết, cô nàng là một tín đồ của phòng gym, dù rảnh rỗi hay bận rộn thì người đẹp vẫn chăm chỉ đến phòng tập các môn đa dạng, từ yoga đến thể dục dụng cụ. Cả Hà Hồ và Kim Lý đều rất chăm luyện tập thể thao, nên việc cặp đôi cùng sở hữu vóc dáng "vạn người mê" có lẽ là điều hiển nhiên. Bố mẹ cực phẩm của Lisa và Leon - Ảnh: FB Sắc vóc của cặp đôi là niềm mơ ước của bao cư dân mạng khác - Ảnh: FB Sau hơn 3 năm yêu nhau, Kim Lý đã về chung một nhà với Hồ Ngọc Hà và chính thức lên chức bố mẹ vào tháng 11/2020. Mọi hoạt động của gia đình nhỏ đều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự ngọt ngào và hạnh phúc của cặp đôi không khỏi khiến mọi người ghen tị và ngưỡng mộ.

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