Hồ Ngọc Hà diện đồ 'nửa kín nửa hở' hóa nàng tiên cá, vòng 1 ngồn ngộn khiến CĐM ‘nghẹt thở’

Sau 4 tháng sinh con, mẹ bỉm sữa Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, quyến rũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vừa qua, vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng những người bạn thân thiết như Lý Quí Khánh, Quang Vinh… Trên mạng xã hội, cặp đôi liên tục cập nhật những khoảnh khắc “trốn con” đi du lịch đến người hâm mộ. Theo đó, hiếm hoi lắm Hà Hồ và Kim Lý mới có dịp hâm nóng tình cảm suốt quãng thời gian bận rộn làm ông bố, bà mẹ bỉm sữa.

Cặp đôi khoe ảnh tình tứ trong chuyến du lịch biển - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “nữ hoàng giải trí” tung loạt ảnh diện trang phục gợi cảm, tạo dáng trong resort cao cấp. Qua những khoảnh khắc đăng tải, Hà Hồ khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước vóc dáng thon gọn sau sinh. Đặc biệt, vòng eo săn chắc cùng đôi chân thon dài nuột nà và vòng 1 căng đầy của bà xã Kim Lý được ví như “nàng tiên cá”.

Diện đồ ‘nửa kín nửa hở’, Hà Hồ khoe vòng 1 căng đét khiến dân mạng bấn loạn - Ảnh: FB

Nhờ chăm chỉ tập gym và yoga mà mẹ bỉm sữa lấy lại vóc dáng thon thả chỉ ít tháng sau sinh – Ảnh: FB

Body chữ S đầy hút mắt của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành “cơn mưa” lời khen cho giọng ca “Cả một trời thương nhớ”: “Xuất sắc quá chị ơi”, “Nhìn dáng mê xỉu”, “Người ta mới đẻ dậy nè mà nhìn chịu nổi không”, “Đẹp thật ngưỡng mộ em ý quá trời luôn”, “Tự nhiên đẻ xong cái chị Hà đẹp hẳn ra luôn hời ơi”…

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