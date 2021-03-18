Hòa Minzy lần đầu xuất hiện cạnh mẹ chồng quyền lực, chỉ một chi tiết chứng tỏ được ‘cưng như trứng’

Khoảnh khắc hiếm hoi nữ ca sĩ Hòa Minzy xuất hiện cạnh mẹ chồng - phu nhân đại gia bất động sản nức tiếng Long An nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.
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Từ sau khi xác nhận có con đầu lòng với chồng thiếu gia Minh Hải, nhất cử nhất động của Hòa Minzy ngày càng được công chúng quan tâm. Được biết, ông xã Hòa Minzy là thiếu gia của một gia đình giàu có nức tiếng Long An. Minh Hải hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc của một công ty phân bón lớn khu vực miền Tây. Trong khi đó, bố chồng Hòa Minzy lại là đại gia bất động sản.
Mới đây, giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” bất ngờ gây chú ý khi khoe được chồng thiếu gia tháp tùng dự sự kiện. Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân, Hòa Minzy còn hào hứng đăng tải khoảnh khắc ngồi cạnh mẹ chồng quyền lực kèm dòng trạng thái đầy tự hào: “Mẹ chồng em”. Theo đó, đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai xuất hiện bên mẹ Minh Hải.
Mặc dù Hòa Minzy chỉ hé lộ 1 phần chân dung mẹ chồng nhưng dễ dàng nhận ra bà rất sành điệu, diện cả cây đồ hiệu trên người.
Trước đó không lâu, nữ ca sĩ còn hạnh phúc khoe được mẹ chồng gửi tặng 3 lọ thực phẩm chức năng để tẩm bổ cho nàng dâu. Hòa Minzy cũng từng tiết lộ rằng mẹ chồng là người rất yêu thương, sẵn sàng hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần cho con dâu.