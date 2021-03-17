Thấy Lệ Quyên ẩn ý chuyện kết hôn, tình trẻ lập tức có động thái sốt sắng ai ngờ bị phũ thế này đây

Động thái mới nhất của “cặp đôi chị em” Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
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Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên khoe ảnh “tự sướng” xinh đẹp kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Đàn ông có thể dễ dàng yêu một người đàn bà nhưng lấy người đó hay không lại là chuyện khác... Đàn bà cũng vậy... Thật ra, bản chất của chúng ta là yêu thích sự tự do, cho nên, nếu dừng chân thì phải là người xứng đáng”.
Bỗng dưng nhắc đến “điểm dừng chân” trong tình yêu, bài đăng của “nữ hoàng phòng trà” nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Hầu hết cư dân mạng đều đồng tình với quan điểm của Lệ Quyên: “Chị nói chỉ có chuẩn”, “Lập trường rất vững chắc, câu nói rất hay và xinh đẹp dễ thương”, “Một lời cảnh tỉnh cho giới đàn ông, và phải chăng cũng đang cảnh tỉnh người kia nhỉ”, “Hay quá Quyên ơi”…
Đặc biệt, gây chú ý nhất là bình luận bày tỏ sự sốt sắng khi Lệ Quyên nhắc về chuyện kết hôn của Lâm Bảo Châu. Cụ thể, nam người mẫu điển trai để lại 2 biểu tượng đầy ẩn ý gồm một hình trái tim và cỏ 3 lá được cho là ký hiệu tình yêu của cả hai. Ngay sau đó, Lệ Quyên đã để lại bình luận cực phũ: “Cây chốt, không cho thêm vòng” khiến tình trẻ phải ngậm ngùi: “Quay vào ô đóng lượt”.
Trong một diễn biến khác, khi một cư dân mạng để lại bình luận: “Chị dừng chân một lần rồi. Mong lần dừng chân này sẽ là mãi mãi”, nữ ca sĩ liền phản hồi: “Bản chất của đàn bà là hy sinh và an phận. Không một người đàn bà nào muốn phiêu lưu phải không em?”.
Có thể thấy, bản thân giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ vững chắc hậu đổ vỡ.