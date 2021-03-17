Thấy Lệ Quyên ẩn ý chuyện kết hôn, tình trẻ lập tức có động thái sốt sắng ai ngờ bị phũ thế này đây

Sao Việt 17/03/2021 17:27

Động thái mới nhất của “cặp đôi chị em” Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên khoe ảnh “tự sướng” xinh đẹp kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Đàn ông có thể dễ dàng yêu một người đàn bà nhưng lấy người đó hay không lại là chuyện khác... Đàn bà cũng vậy... Thật ra, bản chất của chúng ta là yêu thích sự tự do, cho nên, nếu dừng chân thì phải là người xứng đáng”.

le quyen 1
Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Bỗng dưng nhắc đến “điểm dừng chân” trong tình yêu, bài đăng của “nữ hoàng phòng trà” nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Hầu hết cư dân mạng đều đồng tình với quan điểm của Lệ Quyên: “Chị nói chỉ có chuẩn”, “Lập trường rất vững chắc, câu nói rất hay và xinh đẹp dễ thương”, “Một lời cảnh tỉnh cho giới đàn ông, và phải chăng cũng đang cảnh tỉnh người kia nhỉ”, “Hay quá Quyên ơi”…

Đặc biệt, gây chú ý nhất là bình luận bày tỏ sự sốt sắng khi Lệ Quyên nhắc về chuyện kết hôn của Lâm Bảo Châu. Cụ thể, nam người mẫu điển trai để lại 2 biểu tượng đầy ẩn ý gồm một hình trái tim và cỏ 3 lá được cho là ký hiệu tình yêu của cả hai. Ngay sau đó, Lệ Quyên đã để lại bình luận cực phũ: “Cây chốt, không cho thêm vòng” khiến tình trẻ phải ngậm ngùi: “Quay vào ô đóng lượt”.

le quyen 2
Màn tương tác thú vị của cặp đôi - Ảnh: FB
le quyen 3
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm hậu công khai hẹn hò - Ảnh: FB

Trong một diễn biến khác, khi một cư dân mạng để lại bình luận: “Chị dừng chân một lần rồi. Mong lần dừng chân này sẽ là mãi mãi”, nữ ca sĩ liền phản hồi: “Bản chất của đàn bà là hy sinh và an phận. Không một người đàn bà nào muốn phiêu lưu phải không em?”.

le quyen 4
Lệ Quyên ẩn ý về chuyện tìm bến đỗ hạnh phúc - Ảnh: FB

Có thể thấy, bản thân giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ vững chắc hậu đổ vỡ.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng đàn tố Phương Lê ‘thọc gậy bánh xe’, phủ nhận chuyện hứa mua nhà cho Minh Lộc

Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng đàn tố Phương Lê ‘thọc gậy bánh xe’, phủ nhận chuyện hứa mua nhà cho Minh Lộc

Sau bức tâm thư của Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Phương Lê đã đăng tải dòng trạng thái khá dài giải thích về những đồn đoán không hay trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu Lâm Bảo Châu ca sĩ Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 44 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"