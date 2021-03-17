Thấy Lệ Quyên ẩn ý chuyện kết hôn, tình trẻ lập tức có động thái sốt sắng ai ngờ bị phũ thế này đây

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên khoe ảnh “tự sướng” xinh đẹp kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Đàn ông có thể dễ dàng yêu một người đàn bà nhưng lấy người đó hay không lại là chuyện khác... Đàn bà cũng vậy... Thật ra, bản chất của chúng ta là yêu thích sự tự do, cho nên, nếu dừng chân thì phải là người xứng đáng”.

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Bỗng dưng nhắc đến “điểm dừng chân” trong tình yêu, bài đăng của “nữ hoàng phòng trà” nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Hầu hết cư dân mạng đều đồng tình với quan điểm của Lệ Quyên: “Chị nói chỉ có chuẩn”, “Lập trường rất vững chắc, câu nói rất hay và xinh đẹp dễ thương”, “Một lời cảnh tỉnh cho giới đàn ông, và phải chăng cũng đang cảnh tỉnh người kia nhỉ”, “Hay quá Quyên ơi”…