Thu về gần 300 triệu trong đêm nhạc tưởng nhớ Vân Quang Long, Tuấn Hưng sẽ trao số tiền này cho ai?

Cách đây không lâu, Linh Lan bức xúc cho biết sẽ không nhận tiền hỗ trợ từ BTC đêm nhạc tưởng nhớ NS Vân Quang Long. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô cảm thấy không được tôn trọng khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân mới được nhận tiền. Sau bài đăng của vợ cố NS Vân Quang Long, cư dân mạng liên tục bàn tán xôn xao.

Linh Lan bức xúc vì những yêu cầu của BTC đêm nhạc tưởng nhớ Vân Quang Long - Ảnh: FB

Trước những ồn ào không hay này, Tuấn Hưng đã livestream chia sẻ rõ ràng với khán giả về câu chuyện trên cũng như việc sử dụng số tiền nhận được từ khán giả trong đêm nhạc từ thiện. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết: "Chúng tôi có tổ chức đêm nhạc của mình tại phòng trà và quyên góp được số tiền gần 300 triệu đồng. Tôi bay từ Hà Nội vào, cho nên toàn bộ công việc tôi đều giao lại cho ca sĩ Lâm Vũ cùng những người bạn của mình vì họ đang sống, làm việc và định cư tại TP.HCM".