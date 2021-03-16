Thu về gần 300 triệu trong đêm nhạc tưởng nhớ Vân Quang Long, Tuấn Hưng sẽ trao số tiền này cho ai?

Sao Việt 16/03/2021 21:14

Trước những ồn ào không hay liên quan đến đêm nhạc tưởng nhớ cố NS Vân Quang Long, Tuấn Hưng đã chính thức lên tiếng trong buổi livestream trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, Linh Lan bức xúc cho biết sẽ không nhận tiền hỗ trợ từ BTC đêm nhạc tưởng nhớ NS Vân Quang Long. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô cảm thấy không được tôn trọng khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân mới được nhận tiền. Sau bài đăng của vợ cố NS Vân Quang Long, cư dân mạng liên tục bàn tán xôn xao.

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Linh Lan bức xúc vì những yêu cầu của BTC đêm nhạc tưởng nhớ Vân Quang Long - Ảnh: FB

Trước những ồn ào không hay này, Tuấn Hưng đã livestream chia sẻ rõ ràng với khán giả về câu chuyện trên cũng như việc sử dụng số tiền nhận được từ khán giả trong đêm nhạc từ thiện. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết: "Chúng tôi có tổ chức đêm nhạc của mình tại phòng trà và quyên góp được số tiền gần 300 triệu đồng. Tôi bay từ Hà Nội vào, cho nên toàn bộ công việc tôi đều giao lại cho ca sĩ Lâm Vũ cùng những người bạn của mình vì họ đang sống, làm việc và định cư tại TP.HCM".

Bên cạnh đó, Tuấn Hưng cũng bày tỏ sự thất vọng và khó chịu khi một số khán giả có thái độ vô cùng gay gắt với các nghệ sĩ đã tổ chức đêm diễn gây quỹ cho gia đình Vân Quang Long. 

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Tuấn Hưng livestream trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Đặc biệt, giọng ca "Tìm lại bầu trời" cũng chia sẻ thêm về kế hoạch trao số tiền quyên góp được cho gia đình Vân Quang Long: "Chúng tôi có thể mang tới, gửi tới gia đình theo cách nào thì đó là có thể lúc đầu tiên chúng tôi đưa cho bố mẹ một chút, cô vợ đầu tiên một chút. Đến trường hợp của cô vợ thứ 2 thì ở đó có 1 cái gì đấy mà bản thân chúng tôi sau khi họp lại với nhau bàn với nhau thì quyết định rằng khi xuống thì sẽ gọi Linh Lan để gửi tiền cho bạn ấy mà không phải mình tới đưa 1 cuốn sổ hay mua bảo hiểm gì đó cho bé nữa". 

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Một phần tiền trong đêm nhạc gây quỹ sẽ được trao cho bố mẹ cố nghệ sĩ - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Tuấn Hưng, anh và những người bạn đã phải cân nhắc và trăn trở rất nhiều về việc trao số tiền này cho người thân của gia đình Vân Quang Long sao cho hợp lý nhất. 

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Từ khóa:   ca sĩ Tuấn Hưng Linh Lan NS Vân Quang Long

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