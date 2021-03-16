Nối gót Hoàng Bách, sao nhí ‘Kính vạn hoa’ quyết định triệt sản vì nguyên nhân này

Sau khi đón con thứ 2 chào đời, nam diễn viên Ngọc Trai quyết định triệt sản và nhận về nhiều lời khen từ công chúng.
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Ngày 9/3 vừa qua, Ngọc Trai và bà xã hot girl hạnh phúc đón con thứ 2 chào đời. Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên “Kính vạn hoa” không giấu được niềm hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới. Được biết, công chúa nhỏ nhà “Quý Ròm” rất giống anh Búp - con trai đầu lòng của cặp đôi hiện đã hơn 2 tuổi.
Sau đúng 1 tuần vợ hạ sinh nhóc tỳ thứ 2, Ngọc Trai bất ngờ cho biết sẽ triệt sản: “Dù gái hay trai, đủ 2 là thiến. À nhầm, thắt”. Theo đó, việc người chồng quyết định thắt ống dẫn tinh là một trong những cách để phòng tránh việc vợ tiếp tục mang thai, tuy nhiên không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng áp dụng phương pháp này.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành lời khen ngợi cho Ngọc Trai vì anh biết hy sinh thay vợ: “Mạnh mẽ lắm”, “Trời ơi, mấy ông chịu hy sinh cho vợ, anh tuyệt quá”, “Quá chuẩn đàn ông”, “Ui love anh! Thiệt là một người đàn ông có trách nhiệm”, “Cao cả quá”…
Ngọc Trai được nhiều người biết đến và yêu thích qua vai “Quý Ròm” trong bộ phim nổi tiếng “Kính vạn hoa” từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ một thời. Sau sự thành công của bộ phim, Ngọc Trai tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, làm VJ và đóng phim. Hiện tại, nam diễn viên đã là bố của 2 nhóc tỳ, anh có cuộc sống hôn nhân khá bình lặng và êm ấm.