Nối gót Hoàng Bách, sao nhí ‘Kính vạn hoa’ quyết định triệt sản vì nguyên nhân này

Ngày 9/3 vừa qua, Ngọc Trai và bà xã hot girl hạnh phúc đón con thứ 2 chào đời. Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên “Kính vạn hoa” không giấu được niềm hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới. Được biết, công chúa nhỏ nhà “Quý Ròm” rất giống anh Búp - con trai đầu lòng của cặp đôi hiện đã hơn 2 tuổi.

Vợ chồng Ngọc Trai đón con thứ 2 chào đời - Ảnh: FB

Cô bé rất giống anh trai - Ảnh: FB

Hai nhóc tỳ cực đáng yêu nhà Ngọc Trai - Ảnh: FB

Sau đúng 1 tuần vợ hạ sinh nhóc tỳ thứ 2, Ngọc Trai bất ngờ cho biết sẽ triệt sản: “Dù gái hay trai, đủ 2 là thiến. À nhầm, thắt”. Theo đó, việc người chồng quyết định thắt ống dẫn tinh là một trong những cách để phòng tránh việc vợ tiếp tục mang thai, tuy nhiên không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng áp dụng phương pháp này.