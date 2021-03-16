Kỷ niệm 34 năm ngày cưới, NSƯT Chiều Xuân hiếm hoi chia sẻ ảnh chụp tình tứ cùng ông xã

Sao Việt 16/03/2021 11:30

Loạt khoảnh khắc “tình bể bình” của vợ chồng nghệ sĩ Chiều Xuân nhân kỷ niệm 34 năm ngày cưới khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Chiều Xuân bất ngờ tung loạt ảnh cực tình bên ông xã nhân kỷ niệm 34 năm ngày cưới: “Mừng ngày cưới của chúng mình. Nhớ Bố Đỗ Nhuận, nhớ Mẹ Túc, nhớ bố Đọc. Mới đó đã 34 năm. Mong yêu thương và mãi chăm sóc nhau từ lúc tuổi xuân cho đến khi già lão. Yêu thương anh nhiều lắm”.

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NS Chiều Xuân và ông xã Đỗ Hồng Quân - Ảnh: FB

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Nữ nghệ sĩ xinh đẹp ở tuổi 54 - Ảnh: FB 
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Cặp đôi vẫn mặn nồng sau hơn 30 năm chung sống - Ảnh: FB 

Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, nữ nghệ sĩ vô cùng xinh đẹp, dịu dàng trong tà áo dài trắng tinh khôi. Trong khi đó, ông xã Chiều Xuân - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân diện suit lịch lãm. Hơn 3 thập kỷ gắn bó, cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ Chiều Xuân khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng gửi nhiều lời chúc đến vợ chồng Chiều Xuân: “Cháu chúc cô chú luôn hạnh phúc bên nhau suốt đời”, “Chúc anh chị mãi hạnh phúc tuyệt vời như này ạ”, “Chúc anh chị luôn bình an và hạnh phúc chị nhé”, “Chúc hai bác thêm 50 năm hạnh phúc nữa nhé”, “Chúc mừng anh chị, một tình yêu đẹp, ước mơ của bao người”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Năm 20 tuổi, Chiều Xuân lên xe hoa về nhà chồng khi đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Thời điểm đó, cô còn bị nhà trường kỷ luật vì lấy chồng khi còn đi học.

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Ảnh cưới cách đây 34 năm của NSƯT Chiều Xuân - Ảnh: FB

Tuy nhiên, trải qua 34 năm chung sống, NSƯT Chiều Xuân cho biết quyết định kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là niềm hạnh phúc và may mắn nhất của cuộc đời mình. Hiện tại, ở tuổi 54 và đã lên chức bà ngoại nhưng vợ chồng nữ nghệ sĩ vẫn tình cảm, ngọt ngào như thuở đôi mươi.

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