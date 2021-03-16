Quý Bình bỗng già như ông chú khiến dân mạng ngỡ ngàng nhưng bà xã đại gia lại khen ngợi hết lời vì điều này

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quý Bình gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái hài hước: “Ai? Ai nhảy vô nhà tui ngồi thế này”.

Nhiều khán giả cho biết họ không nhận ra nam diễn viên - Ảnh: FB

Qua những khoảnh khắc đăng tải, nam diễn viên “Sông dài” diện cả cây denim bụi bặm. Tuy nhiên, hàng ria mép rậm rạp khiến nam diễn viên già đi trông thấy và khán giả phải dụi mắt đến mấy lần mới nhận ra anh. Theo đó, đây có thể là tạo hình nhân vật mới của Quý Bình trong phim.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không khỏi thích thú trước tạo hình này của Quý Bình và không quên trêu chọc anh chàng: “Không gặp mấy bữa râu ria lồm xồm vậy bạn?”, “Ui lạ quá, chú nào vậy?”, “Em tưởng Facebook anh bị hack”, “Nhìn muốn không ra em luôn”, “Giật mình... Không nhận ra luôn”…