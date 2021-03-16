Quý Bình bỗng già như ông chú khiến dân mạng ngỡ ngàng nhưng bà xã đại gia lại khen ngợi hết lời vì điều này

Sao Việt 16/03/2021 10:18

Tạo hình đầy khác lạ và có phần già nua của nam diễn viên Quý Bình trong phim mới khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quý Bình gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái hài hước: “Ai? Ai nhảy vô nhà tui ngồi thế này”.

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Quý Bình khác lạ với tạo hình 'bố già' - Ảnh: FB

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Nhiều khán giả cho biết họ không nhận ra nam diễn viên - Ảnh: FB 

Qua những khoảnh khắc đăng tải, nam diễn viên “Sông dài” diện cả cây denim bụi bặm. Tuy nhiên, hàng ria mép rậm rạp khiến nam diễn viên già đi trông thấy và khán giả phải dụi mắt đến mấy lần mới nhận ra anh. Theo đó, đây có thể là tạo hình nhân vật mới của Quý Bình trong phim.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không khỏi thích thú trước tạo hình này của Quý Bình và không quên trêu chọc anh chàng: “Không gặp mấy bữa râu ria lồm xồm vậy bạn?”, “Ui lạ quá, chú nào vậy?”, “Em tưởng Facebook anh bị hack”, “Nhìn muốn không ra em luôn”, “Giật mình... Không nhận ra luôn”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB 

Thế nhưng, ai trêu thì trêu, bà xã Quý Bìnhdoanh nhân Ngọc Tiền vẫn cứ tấm tắc khen lấy khen để. Cụ thể, cô để lại bình luận bày tỏ sự ghen tỵ với chồng soái ca: “Bạn hóa trang ơi! Bạn hóa trang ơi! Sao không hóa trang cho râu che cái đồng tiền luôn. Ganh tị ghê nơi cái anh có má lúm đồng tiền”. Có thể thấy, trong mắt vợ, Quý Bình luôn tỏa sáng dù ngoại hình của anh có thay đổi thế nào đi chăng nữa.

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Ngọc Tiền khen ông xã hết lời - Ảnh: FB
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Cả hai chọn cho mình cuộc sống bình yên, không phô trương - Ảnh: FB

Tháng 12/2020, Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền chính thức về chung một nhà sau 3 năm hẹn hò. Vượt qua mọi đàm tiếu của dư luận, cặp đôi đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

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Từ khóa:   Quý Bình và vợ bà xã Quý Bình doanh nhân Ngọc Tiền

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