Hồ Văn Cường được Phi Nhung tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi, hiếm hoi xuất hiện cùng mẹ ruột

Hậu tố con trai nuôi mắc bệnh ngôi sao, nữ ca sĩ Phi Nhung hạnh phúc khoe ảnh mừng sinh nhật 18 tuổi của Hồ Văn Cường.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phi Nhung hào hứng đăng tải loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật 18 tuổi của con trai nuôi Hồ Văn Cường kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật con của mẹ vừa bước qua tuổi 18. Giờ con đã chính thức là thanh niên rồi nghen”.

Hồ Văn Cường được mẹ nuôi Phi Nhung tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi - Ảnh: FB

Theo đó, buổi tiệc được tổ chức đơn giản, ấm cúng với sự tham gia của gia đình Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cậu bé quán quân “Vietnam Idol Kids” chân quê, chất phát năm nào nay đã trở thành một chàng trai 18 tuổi bảnh bao và ngày càng điển trai. Cậu bé cũng dần thay đổi phong cách thời trang và biết cách chăm chút hơn cho ngoại hình.

Hồ Văn Cường chụp ảnh cùng mẹ nuôi và mẹ ruột - Ảnh: FB

Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi Hồ Văn Cường xuất hiện cạnh mẹ ruột trong cùng một khung hình. Có thể thấy, nam ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi đứng cạnh 2 người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.

Sau những hiểu lầm không đáng có, mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn rất tốt đẹp - Ảnh: FB

Trước đó không lâu, Hồ Văn Cường từng gây xôn xao khi bị mẹ nuôi Phi Nhung tố mắc bệnh ngôi sao. Ngay sau đó, nam ca sĩ cũng đã lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi và dần thay đổi tích cực hơn. Sau tất cả, những mâu thuẫn giữa Phi Nhung và con nuôi đã được hóa giải, cả hai vẫn giữ tình cảm vô cùng tốt đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-van-cuong-duoc-phi-nhung-to-chuc-tiec-sinh-nhat-18-tuoi-hiem-hoi-xuat-hien-cung-me-ruot-398837.html