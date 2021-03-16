Hồ Văn Cường được Phi Nhung tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi, hiếm hoi xuất hiện cùng mẹ ruột

Sao Việt 16/03/2021 15:53

Hậu tố con trai nuôi mắc bệnh ngôi sao, nữ ca sĩ Phi Nhung hạnh phúc khoe ảnh mừng sinh nhật 18 tuổi của Hồ Văn Cường.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phi Nhung hào hứng đăng tải loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật 18 tuổi của con trai nuôi Hồ Văn Cường kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật con của mẹ vừa bước qua tuổi 18. Giờ con đã chính thức là thanh niên rồi nghen”.

phi nhung 1

phi nhung 2
Hồ Văn Cường được mẹ nuôi Phi Nhung tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi - Ảnh: FB 

Theo đó, buổi tiệc được tổ chức đơn giản, ấm cúng với sự tham gia của gia đình Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cậu bé quán quân “Vietnam Idol Kids” chân quê, chất phát năm nào nay đã trở thành một chàng trai 18 tuổi bảnh bao và ngày càng điển trai. Cậu bé cũng dần thay đổi phong cách thời trang và biết cách chăm chút hơn cho ngoại hình.

phi nhung 3
Hồ Văn Cường chụp ảnh cùng mẹ nuôi và mẹ ruột - Ảnh: FB

Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi Hồ Văn Cường xuất hiện cạnh mẹ ruột trong cùng một khung hình. Có thể thấy, nam ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi đứng cạnh 2 người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.

phi nhung 4
Sau những hiểu lầm không đáng có, mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn rất tốt đẹp - Ảnh: FB

Trước đó không lâu, Hồ Văn Cường từng gây xôn xao khi bị mẹ nuôi Phi Nhung tố mắc bệnh ngôi sao. Ngay sau đó, nam ca sĩ cũng đã lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi và dần thay đổi tích cực hơn. Sau tất cả, những mâu thuẫn giữa Phi Nhung và con nuôi đã được hóa giải, cả hai vẫn giữ tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Công Vinh tỏ thái độ khi được Thuỷ Tiên rủ đi nhậu, còn ủ mưu trốn trả tiền ai dè bị netizen phản đối kịch liệt

Công Vinh tỏ thái độ khi được Thuỷ Tiên rủ đi nhậu, còn ủ mưu trốn trả tiền ai dè bị netizen phản đối kịch liệt

Âm mưu của Công Vinh xem chừng khó có thể thực hiện được đây, còn nếu vẫn ngoan cố thì "về bị cho ngủ dưới đất thôi".

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung con nuôi Phi Nhung Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"