Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng đàn tố Phương Lê ‘thọc gậy bánh xe’, phủ nhận chuyện hứa mua nhà cho Minh Lộc

Sao Việt 17/03/2021 15:45

Sau bức tâm thư của Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Phương Lê đã đăng tải dòng trạng thái khá dài giải thích về những đồn đoán không hay trên mạng xã hội.

Cách đây vài giờ, Lý Nhã Kỳ bất ngờ gây chú ý khi bày tỏ sự bức xúc trên trang Facebook cá nhân về bài đăng của Hoa hậu Phương Lê.

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Bài đăng của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: FB

Cụ thể, trong bức tâm thư dài của mình, Lý Nhã Kỳ không giấu được sự tiếc thương khi người cộng sự thân thiết – chuyên gia trang điểm Minh Lộc đã vĩnh viễn ra đi.

Đáng nói, Lý Nhã Kỳ khẳng định cô chưa từng biết về chuyện mua nhà cho Minh Lộc như lời Hoa hậu Phương Lê chia sẻ. Trước đó, Phương Lê từng đăng bài khen ngợi Lý Nhã Kỳ khi cô sẵn sàng chu cấp cho mẹ của Minh Lộc và từng hứa mua nhà cho người cộng sự thân thiết.

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Minh Lộc và Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ vô cùng thân thiết - Ảnh: FB
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Lý Nhã Kỳ là người túc trực tại lễ tang, đồng thời cô cũng chủ động xin được phụng dưỡng mẹ của Minh Lộc - Ảnh: Youtube

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết bài đăng của Phương Lê có thể khiến cô và gia đình Minh Lộc nảy sinh mâu thuẫn: “Hoa hậu quý bà Phương Lê đưa ra câu chuyện không thể kiểm chứng này có thể khiến gia đình Lộc, bạn bè hiểu sai bản chất sự việc, và cho rằng Kỳ nuốt lời hứa rằng mua nhà tặng cho bạn, không thực hiện nha mày, mày tiêu rồi... Kỳ sớm muộn cũng sẽ trở thành mũi dùi dư luận vì điều đó”.

Cuối bài đăng, Lý Nhã Kỳ không quên mỉa mai: “Đã là danh hiệu hoa hậu quý bà hòa bình nhiều năm qua, chắc chắn Phương Lê không nên cố gắng tập luyện thêm môn thể thao nguy hiểm là ‘gắp lửa bỏ tay người’, ‘thọc gậy bánh xe’ phải không?”.

Ngay sau bài đăng của “bà hoàng kim cương”, Hoa hậu Phương Lê lên tiếng khẳng định cô khen Lý Nhã Kỳ là thật lòng chứ không có ý “đá xéo”. Ngoài ra, cô cho biết câu chuyện Lý Nhã Kỳ hứa mua nhà chung cư cho Minh Lộc là có thật: “Lộc từng 888 khoe nói Lý Nhã Kỳ sẽ mua nhà chung cư cho là Lộc nói với tôi, lúc đó nó vui cười hô hố là thật”.

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Bài đăng đính chính của Phương Lê - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, nàng hậu cho biết đây là lần cuối cùng cô lên tiếng về vấn đề này và không muốn mọi thứ bị đẩy đi quá xa.

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Từ khóa:   Minh Lộc qua đời diễn viên Lý Nhã Kỳ Hoa hậu Phương Lê

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