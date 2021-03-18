Tròn 100 ngày NS Chí Tài qua đời: Ca sĩ Phương Loan, danh hài Hoài Linh cùng dàn sao Việt bày tỏ tiếc thương

Sao Việt 18/03/2021 13:55

Trên mạng xã hội, bà xã cố NS Chí Tài cùng nhiều sao Việt đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương nhân 100 ngày nam danh hài qua đời.

Ngày 9/12/2020, thông tin danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ ở tuổi 62 đã khiến cả showbiz Việt chấn động. Sự ra đi của anh là nỗi mất mát to lớn không chỉ với gia đình mà còn là với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Hiện tại, tro cốt của nghệ sĩ Chí Tài được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery (Mỹ). Theo đó, nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ khá gần với nơi ở của ca sĩ Phương Loan.

chi tai 1
NS Chí Tài đột ngột qua đời vì đột quỵ - Ảnh: FB

Ngày 17/3 vừa qua là tròn 100 ngày mất cố nghệ sĩ, ca sĩ Phương Loan đã đến thăm mộ chồng. Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ đăng ảnh bên nơi an nghỉ của ông xã Chí Tài kèm lời nhắn nhủ: “100 ngày anh yên nghỉ. Bé Heo nhớ anh”.

chi tai 2
Bài đăng của ca sĩ Phương Loan - Ảnh: FB

Dòng trạng thái của Phương Loan khiến ai nấy đều xúc động. Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận động viên, ai ủi nữ ca sĩ: “Thương cô, chúc cô luôn mạnh khỏe và vững vàng”, “Mạnh mẽ lên nha chị”, “Không biết nói sao chúng con nhớ chú, thương cô đến tận cùng”, “Anh vẫn bên chị, yêu chị, lo cho chị”…

chi tai 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, Hoài Linh cũng đăng tải dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn 1 chữ: “100” nhưng ai nấy đều hiểu được sự tiếc thương của nam danh hài dành cho người bạn quá cố.

chi tai 4
Bài đăng của Hoài Linh - Ảnh: FB
chi tai 5
Dàn sao Việt gây xúc động khi tưởng nhớ đến cố nghệ sĩ tài hoa - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nhiều sao Việt như Thoại Mỹ, Lê Giang, Hồ Việt Trung, Ốc Thanh Vân... cũng bày tỏ sự tiếc thương đến cố nghệ sĩ Chí Tài khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng đàn tố Phương Lê ‘thọc gậy bánh xe’, phủ nhận chuyện hứa mua nhà cho Minh Lộc

Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng đàn tố Phương Lê ‘thọc gậy bánh xe’, phủ nhận chuyện hứa mua nhà cho Minh Lộc

Sau bức tâm thư của Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Phương Lê đã đăng tải dòng trạng thái khá dài giải thích về những đồn đoán không hay trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   bà xã Chí Tài danh hài Hoài Linh NS Chí Tài

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 44 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"