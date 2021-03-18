Trên mạng xã hội, bà xã cố NS Chí Tài cùng nhiều sao Việt đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương nhân 100 ngày nam danh hài qua đời.

Ngày 9/12/2020, thông tin danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ ở tuổi 62 đã khiến cả showbiz Việt chấn động. Sự ra đi của anh là nỗi mất mát to lớn không chỉ với gia đình mà còn là với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Hiện tại, tro cốt của nghệ sĩ Chí Tài được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery (Mỹ). Theo đó, nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ khá gần với nơi ở của ca sĩ Phương Loan.

NS Chí Tài đột ngột qua đời vì đột quỵ - Ảnh: FB

Ngày 17/3 vừa qua là tròn 100 ngày mất cố nghệ sĩ, ca sĩ Phương Loan đã đến thăm mộ chồng. Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ đăng ảnh bên nơi an nghỉ của ông xã Chí Tài kèm lời nhắn nhủ: “100 ngày anh yên nghỉ. Bé Heo nhớ anh”.

Bài đăng của ca sĩ Phương Loan - Ảnh: FB

Dòng trạng thái của Phương Loan khiến ai nấy đều xúc động. Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận động viên, ai ủi nữ ca sĩ: “Thương cô, chúc cô luôn mạnh khỏe và vững vàng”, “Mạnh mẽ lên nha chị”, “Không biết nói sao chúng con nhớ chú, thương cô đến tận cùng”, “Anh vẫn bên chị, yêu chị, lo cho chị”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, Hoài Linh cũng đăng tải dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn 1 chữ: “100” nhưng ai nấy đều hiểu được sự tiếc thương của nam danh hài dành cho người bạn quá cố.

Bài đăng của Hoài Linh - Ảnh: FB

Dàn sao Việt gây xúc động khi tưởng nhớ đến cố nghệ sĩ tài hoa - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nhiều sao Việt như Thoại Mỹ, Lê Giang, Hồ Việt Trung, Ốc Thanh Vân... cũng bày tỏ sự tiếc thương đến cố nghệ sĩ Chí Tài khiến khán giả không cầm được nước mắt.

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