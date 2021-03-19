Hiếu Hiền thông báo vợ mang thai lần 3, tiết lộ sự cố ‘máy siêu âm’ khiến dân mạng cười bò

Sao Việt 19/03/2021 16:04

Sau thông tin Hiếu Hiền chuẩn bị lên chức bố lần 3, nhiều bạn bè, sao Việt và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nam diễn viên.

Tháng 12/2010, diễn viên Hiếu Hiền và bà xã Thùy Liên chính thức về chung một nhà. Sau hơn 10 năm gắn bó, cặp đôi có với nhau 1 trai 1 gái.

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Gia đình Hiếu Hiền - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hiếu Hiền vui mừng thông báo bà xã mang thai lần 3. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn hài hước kể lại sự cố hy hữu khi siêu âm thai: “Kính thưa quý vị là siêu âm đợt trước thì biết là con trai, đến hôm nay siêu âm thì lại 100% là con gái, lỗi là do cái máy siêu âm nó dò cuống rốn mà tưởng là... Kết quả chung cuộc nhà em nam ít hơn nữa rồi nha. Ôi phụ nữ Việt Nam muôn năm. Xin phép quý vị em phải đi lựa đồ màu hường cho chị út nha!”.

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Bài đăng của nam diễn viên - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Hiếu Hiền, máy siêu âm đã nhận lầm dây rốn là “cậu bé” nên dự đoán thai nhi giới tính nam. Tuy nhiên, ở lần siêu âm tiếp theo thì lại cho kết quả là bé gái. Câu chuyện thú vị này của gia đình Hiếu Hiền khiến ai nấy đều phải bật cười.

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Hai con lớn của Hiếu Hiền - Ảnh: FB

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Dàn sao Việt gửi lời chúc gia đình Hiếu Hiền - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt như Quyền Linh, Hà Tăng, Tuấn Hưng, Trịnh Kim Chi, Phạm Thanh Thảo... đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Hiếu Hiền: “Chúc mừng em yêu nè, vui rồi hén”, “Nhà mình có thêm tiểu công chúa nha anh”, “Chúc mừng em nhé”, “Đọc status mà cưng xỉu luôn, để mai mẹ Thỏ đi mua đồ cho con gái nha”…

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