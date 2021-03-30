Các sao Việt có con gái xinh 'như hoa như ngọc', dự đoán sẽ trở thành những 'nàng hậu' Vbiz

Thừa hưởng nét đẹp của cha và mẹ là những siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng, con gái của các sao Việt được dự đoán sớm trở thành những “nàng hậu” trong tương lai.
Trong số các cô con gái của sao Việt, Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà nam MC Quyền Linh luôn được người hâm mộ quan tâm bởi nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng và trong trẻo.
Lọ Lem (tên thật Thảo Linh) là con gái đầu của MC Quyền Linh. Lọ Lem tuy còn nhỏ nhưng đã có chiều cao vượt trội gần 1,7m. Cô bé gây thiện cảm bởi vẻ đẹp dịu dàng và thông minh.
Một “nàng hậu” trong tương lai khác có thể kể đến là Bảo Tiên – con gái diễn viên Trương Ngọc Ánh. Bảo Tiên cũng có chiều cao nổi trội và nhan sắc xinh đẹp như mẹ Ngọc Ánh. Chỉ mới 13 tuổi nhưng cô bé đã cao hơn 1,6m. Bảo Tiên cuốn hút người đối diện với thần thái sang chảnh, chuẩn ngôi sao Vbiz.
Sở hữu vẻ đẹp lai Tây đầy cuốn hút, Emma Lê con gái của diễn viên Lê Hóa phim Bỗng dưng muốn khóc cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm. Có cha là người Tây Ban Nha nên Emma Lê sở hữu nhan sắc quyến rũ với đôi mắt sâu cuốn hút. Vẻ đẹp nóng bỏng của cô nàng rất thích hợp để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.
Ảnh: FBNV