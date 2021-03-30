Các sao Việt có con gái xinh 'như hoa như ngọc', dự đoán sẽ trở thành những 'nàng hậu' Vbiz

Trong số các cô con gái của sao Việt, Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà nam MC Quyền Linh luôn được người hâm mộ quan tâm bởi nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng và trong trẻo.

Lọ Lem (tên thật Thảo Linh) là con gái đầu của MC Quyền Linh. Lọ Lem tuy còn nhỏ nhưng đã có chiều cao vượt trội gần 1,7m. Cô bé gây thiện cảm bởi vẻ đẹp dịu dàng và thông minh.