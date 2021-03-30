Các sao Việt có con gái xinh 'như hoa như ngọc', dự đoán sẽ trở thành những 'nàng hậu' Vbiz

Sao Việt 30/03/2021 18:45

Thừa hưởng nét đẹp của cha và mẹ là những siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng, con gái của các sao Việt được dự đoán sớm trở thành những “nàng hậu” trong tương lai.

Trong số các cô con gái của sao Việt, Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà nam MC Quyền Linh luôn được người hâm mộ quan tâm bởi nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng và trong trẻo.

Lọ Lem (tên thật Thảo Linh) là con gái đầu của MC Quyền Linh. Lọ Lem tuy còn nhỏ nhưng đã có chiều cao vượt trội gần 1,7m. Cô bé gây thiện cảm bởi vẻ đẹp dịu dàng và thông minh.

Các sao Việt có con gái xinh 'như hoa như ngọc', dự đoán sẽ trở thành những 'nàng hậu' Vbiz - Ảnh 1
Nếu dự thi hoa hậu, Lọ Lem quả thật là một đối thủ 'đáng gờm' và có thể vươn tới vương miện danh giá
Các sao Việt có con gái xinh 'như hoa như ngọc', dự đoán sẽ trở thành những 'nàng hậu' Vbiz - Ảnh 2
Hạt Dẻ (tên thật Thảo Ngọc) là con gái thứ hai của MC Quyền Linh. Như chị gái mình, Hạt Dẻ cũng thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp từ cha và mẹ. Đặc biệt, chiếc má lúm đồng tiền của cô bé càng làm cho nhan sắc thêm thăng hạng

Một “nàng hậu” trong tương lai khác có thể kể đến là Bảo Tiên – con gái diễn viên Trương Ngọc Ánh. Bảo Tiên cũng có chiều cao nổi trội và nhan sắc xinh đẹp như mẹ Ngọc Ánh. Chỉ mới 13 tuổi nhưng cô bé đã cao hơn 1,6m. Bảo Tiên cuốn hút người đối diện với thần thái sang chảnh, chuẩn ngôi sao Vbiz.

Các sao Việt có con gái xinh 'như hoa như ngọc', dự đoán sẽ trở thành những 'nàng hậu' Vbiz - Ảnh 3
Bảo Tiên có ngoại hình giống ba là diễn viên Trần Bảo Sơn và thừa hưởng khí chất ngôi sao từ mẹ Trương Ngọc Ánh
Các sao Việt có con gái xinh 'như hoa như ngọc', dự đoán sẽ trở thành những 'nàng hậu' Vbiz - Ảnh 4
Hội đủ yếu tố chiều cao, gương mặt đẹp và có học thức, các ái nữ nhà sao Việt đủ chuẩn dự thi hoa hậu

Sở hữu vẻ đẹp lai Tây đầy cuốn hút, Emma Lê con gái của diễn viên Lê Hóa phim Bỗng dưng muốn khóc cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm. Có cha là người Tây Ban Nha nên Emma Lê sở hữu nhan sắc quyến rũ với đôi mắt sâu cuốn hút. Vẻ đẹp nóng bỏng của cô nàng rất thích hợp để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Các sao Việt có con gái xinh 'như hoa như ngọc', dự đoán sẽ trở thành những 'nàng hậu' Vbiz - Ảnh 5
Hiện Emma Lê hoạt động khá sôi nổi trong giới giải trí. Cô tham gia chụp lookbook, diễn thời trang, đóng MV
Các sao Việt có con gái xinh 'như hoa như ngọc', dự đoán sẽ trở thành những 'nàng hậu' Vbiz - Ảnh 6
Emma Lê đầy cuốn hút trong bộ ảnh chụp gần đây

Ảnh: FBNV

Từ khóa:   Emma Lê MC Quyền Linh con gái Trương Ngọc Ánh

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