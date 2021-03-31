Bị vợ 'hỏi vặn' đi làm chưa về nhà, Cường Đô La có câu trả lời khiến cộng đồng 'há hốc'

Từ khi cưới cô vợ xinh đẹp và có 1 tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, doanh nhân Cường Đô La thường xuyên chia sẻ hình ảnh cho thấy chuẩn gu “chồng nhà người ta”.

Mới đây, trên trên trang cá nhân của mình, “đại gia phố núi” đăng tải bức ảnh ngồi trong siêu xe sau giờ làm.

‘Đại gia phố núi’ tan làm sớm về nhà cùng vợ con

Lập tức bà xã Đàm Thu Trang liền “hỏi vặn” “Ủa, vậy sao giờ này chưa thấy về nhà hả bạn?”.

Bà xã Đàm Thu Trang 'hỏi vặn' ông xã sao chưa thấy về nhà

Không chần chừ, đại gia phố núi liền báo cáo bà xã tình hình ngay bằng 1 bức ảnh “đốn tim” người hâm mộ. Tấm ảnh Cường Đô La bồng âu yếm công chúa nhỏ Suchin ở ngoài vườn với ánh mắt đầy yêu thương.

Khoảnh khắc đáng yêu của hai bố con Cường Đô La và bé Suchin

Vậy mới thấy Cường Đô La nghe lời vợ 1 thì lại yêu thương con 10. Về nhà chưa kịp gặp bà xã đã vội ôm con vào lòng rồi. Từ khi có cô con gái cưng chào đời, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang và Cường Đô La thoải mái chia sẻ những khung ảnh đáng yêu của con gái đầu lòng.

Bố Cường “than thở” khi bị tiểu công chúa “đè đầu cưỡi cổ”

Đàm Thu Trang cũng tiết lộ Suchin rất hợp bố đôi khi còn cho mẹ "ra rìa". Cô viết: “Hồi bầu nghe mọi người nói cũng vẫn tự tin lắm. Ai ngờ đúng thật… Bà Chin bả mê ba của bả bất chấp luôn… Và không biết từ bao giờ mẹ thành diễn viên chính trong phim “Người thừa của dòng họ”.

Ảnh: FBNV

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