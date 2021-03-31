Bị vợ 'hỏi vặn' đi làm chưa về nhà, Cường Đô La có câu trả lời khiến cộng đồng 'há hốc'

Sao Việt 31/03/2021 10:35

Từ khi cưới cô vợ xinh đẹp và có 1 tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, doanh nhân Cường Đô La thường xuyên chia sẻ hình ảnh cho thấy chuẩn gu “chồng nhà người ta”.

Mới đây, trên trên trang cá nhân của mình, “đại gia phố núi” đăng tải bức ảnh ngồi trong siêu xe sau giờ làm.

cuong do la 1

               ‘Đại gia phố núi’ tan làm sớm về nhà cùng vợ con

 Lập tức bà xã Đàm Thu Trang liền “hỏi vặn” “Ủa, vậy sao giờ này chưa thấy về nhà hả bạn?”.

cuong do la 2
Bà xã Đàm Thu Trang 'hỏi vặn' ông xã sao chưa thấy về nhà

Không chần chừ, đại gia phố núi liền báo cáo bà xã tình hình ngay bằng 1 bức ảnh “đốn tim” người hâm mộ. Tấm ảnh Cường Đô La bồng âu yếm công chúa nhỏ Suchin ở ngoài vườn với ánh mắt đầy yêu thương.

cuong do la 3
Khoảnh khắc đáng yêu của hai bố con Cường Đô La và bé Suchin

Vậy mới thấy Cường Đô La nghe lời vợ 1 thì lại yêu thương con 10. Về nhà chưa kịp gặp bà xã đã vội ôm con vào lòng rồi. Từ khi có cô con gái cưng chào đời, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang và Cường Đô La thoải mái chia sẻ những khung ảnh đáng yêu của con gái đầu lòng.

cuong do la 5
Bố Cường “than thở” khi bị tiểu công chúa “đè đầu cưỡi cổ”

Đàm Thu Trang cũng tiết lộ Suchin rất hợp bố đôi khi còn cho mẹ "ra rìa". Cô viết: “Hồi bầu nghe mọi người nói cũng vẫn tự tin lắm. Ai ngờ đúng thật… Bà Chin bả mê ba của bả bất chấp luôn… Và không biết từ bao giờ mẹ thành diễn viên chính trong phim “Người thừa của dòng họ”.

Ảnh: FBNV

Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Cường Đô la bé Suchin

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 46 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 3 giờ 2 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"