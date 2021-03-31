'Tình tin đồn' đại gia Đức Huy hở bạo, khoe body nuột nà trong mốt ren 'lấp ló'

Sao Việt 31/03/2021 12:40

Nguyễn Thị Cẩm Đan – cái tên nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa có những shoot ảnh đầy ma mị trong bộ váy ren khoe đường cong táo bạo.

Mới đây, "tình tin đồn" của đại gia Đức Huy lại gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh phô “trọn bộ” đường cong trong bộ váy ren đen huyền bí. Bộ ảnh ngay lập tức tạo làn sóng rần rần trên mạng xã hội cùng cơn mưa lời khen cho người đẹp. Cùng với việc khoe body hút hồn, Cẩm Đan cũng không quên thả vài câu thính: “Đường thì ngọt, ớt thì cay, đừng nhìn em nữa kẻo lại say”. 

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Người đẹp trong bộ váy đen huyền bí cùng ren mập mờ
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Thế này thì ai mà không say?

Gần đây, phong cách thời trang của người đẹp cũng thay đổi theo hướng cá tính, sexy. Sau cuộc thi Hoa hậu, tuy chưa có nhiều thành tích đáng kể trong hoạt động showbiz nhưng Cẩm Đan đã để lại ấn tượng sâu sắc về ngoại hình đầy cuốn hút của mình. Cộng đồng mạng không ngần ngại tạo cơn mưa lời khen cho người đẹp: "đường cong xuất sắc luôn", "thần thái quá",...

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'Body đẹp hút hồn' của thí sinh Hoa hậu

Trước đó, người đẹp sinh năm 2002 cũng hot rần rần với bộ ảnh tông mầu hồng. Có thể thấy, sau cuộc thi hoa hậu, cô nàng ngày càng thăng hạng nhan sắc và rất “hợp rơ” với hình tượng quyến rũ, sexy. Với thân hình nuột nà, "tình tin đồn" đại gia Đức Huy không khỏi khiến cộng đồng mạng xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô nàng.

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Cẩm Đan đẹp tựa nữ thần với vóc dáng nuột nà
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Vòng eo xuất sắc đáng ngưỡng mộ

Cẩm Đan tạo dấu ấn với vẻ đẹp rất "Tây" ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tuy chỉ dừng lại ở Top 15 nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn không thể khiến cộng đồng mạng "lãng quên". Có chiều cao 1m72 đáng ngưỡng mộ, chân mày rậm, đôi mắt sâu cùng bờ môi mọng, cô nàng từng được ví như bản sao của Lisa (Blackpink). Ngoài sự trầm trồ trước nhan sắc của cô, chuyện đời tư tình cảm của người đẹp và đại gia Đức Huy cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ảnh: FBNV

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