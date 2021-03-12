Hòa Minzy lần đầu hé lộ sở thích đặc biệt của quý tử, ai ngờ lại giống hệt con gái Đông Nhi

Sao Việt 12/03/2021 15:02

Hậu công khai quý tử đầu lòng, nhất cử nhất động của mẹ con Hòa Minzy luôn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Sau quãng thời gian dài giấu giếm, Hòa Minzy đã chính thức xác nhận có con đầu lòng với chồng thiếu gia. Ngay lập tức, con trai Hòa Minzy – bé Bo trở thành nhóc tỳ được quan tâm nhất nhì Vbiz.

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Dù chưa lộ mặt nhưng con trai Hòa Minzy đã được nhận xét là vô cùng đáng yêu - Ảnh: FB
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Bé Bo nhanh chóng thu về lượng người hâm mộ khủng - Ảnh: IG 

Cách đây vài ngày, Hoà Minzy còn hào hứng lập trang Instagram riêng cho con trai và chia sẻ những khoảnh khắc hiếm hoi của bé Bo đến người hâm mộ. Hiện tại, trang cá nhân của quý tử nhà Hòa Minzy đã có hơn 20 nghìn người theo dõi.

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Trang Instagram cá nhân của con trai Hòa Minzy - Ảnh: IG

Mới đây, giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” đã đăng tải đoạn story ghi lại cảnh bé Bo đang ngồi đánh đàn kèm dòng trạng thái: “Con thích đàn hát và nghe nhạc lắm nha các cô chú ơi”. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khắp các trang mạng xã hội vì cậu nhóc quá đáng yêu. Ai nấy đều khẳng định bé Bo đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ.

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Khoảnh khắc đôi tay bé xíu mân mê phím đàn khiến CĐM tan chảy - Ảnh: IG
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Được biết, con gái Đông Nhi - bé Winnie cũng có sở thích với âm nhạc - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, sở thích đặc biệt này của con trai Hòa Minzy làm khán giả liên tưởng đến nhóc tỳ nhà Đông Nhi. Theo đó, dù chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng con gái Đông Nhi cũng đặc biệt hứng thú với âm nhạc. Trước đó, Đông Nhi từng đăng tải đoạn clip Winnie bi bô học hát theo một ca khúc thiếu nhi.

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