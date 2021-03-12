Bị chê bai nhan sắc, bà xã 7x của Quý Bình diện đầm xuyên thấu khoe body nuột nà khiến ai cũng xuýt xoa

Hậu trường 12/03/2021 11:50

Từ sau khi kết hôn Quý Bình, doanh nhân Ngọc Tiền được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc và nhận được nhiều bình luận tích cực từ công chúng.

Tháng 12/2020, diễn viên Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền chính thức về chung một nhà. Cả hai bị nhận xét là “cặp đôi đũa lệch” vì sự khác biệt về ngoại hình cũng như tuổi tác. Thậm chí, bà xã Quý Bình còn liên tục nhận về những bình luận tiêu cực từ công chúng. Theo đó, Ngọc Tiền bị cho già nua, kém sắc hơn Quý Bình.

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Quý Bình và vợ đại gia - Ảnh: FB

Trước những ý kiến chê bai này, Ngọc Tiền luôn giữ im lặng. Tuy nhiên, cô cũng dần chăm chút vẻ ngoài nhiều hơn và ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ doanh nhân bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện đầm xuyên thấu khoe vóc dáng nuột nà đáng ngưỡng mộ. Có thể nói, ở độ tuổi U50, Ngọc Tiền vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, rạng ngời.

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Ngọc Tiền gây sốt với bức hình chụp từ phía sau khoe vóc dáng thon thả - Ảnh: FB

Trước đó không lâu, bà xã Quý Bình cũng nhận được “cơn mưa” lời khen với loạt ảnh cực trẻ trung, năng động.

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Ở độ tuổi U50 song bà xã Quý Bình vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì body thon gọn - Ảnh: FB

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Hơn chồng nhiều tuổi nên doanh nhân Ngọc Tiền thường lựa chọn những bộ trang phục trẻ trung - Ảnh: FB 

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Hậu kết hôn, cặp đôi vô cùng hạnh phúc - Ảnh: FB

Vượt qua những lời đàm tiếu, Ngọc Tiền và Quý Bình vẫn vô cùng hạnh phúc. Dịp 8/3 vừa qua, nữ doanh nhân còn ẩn ý về chuyện sinh con cho Quý Bình.

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Từ khóa:   Quý Bình và vợ bà xã Quý Bình Ngọc Tiền

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