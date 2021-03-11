Sau sinh con đầu lòng, Đàm Thu Trang lần đầu diện bikini khoe dáng, gây chú ý nhất là màn khóa môi ông xã Cường Đô La

Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang chính thức hạ sinh con đầu lòng cho ông xã Cường Đô La . Từ sau khi sinh con, nữ ca sĩ ngày càng kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, người đẹp gốc Lạng Sơn chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh con gái Suchin và những khoảnh khắc đời thường của gia đình đến người hâm mộ.

Mới đây, Đàm Thu Trang bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini khoe dáng nuột nà bên bờ biển lên trang Facebook cá nhân. Được biết, cô và ông xã Cường Đô La đã cùng con gái Suchin đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Thu Trang diện bikini khoe dáng sau sinh - Ảnh: FB

Qua những khoảnh khắc đăng tải, mẹ bỉm Đàm Thu Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lấy lại vóc dáng thon gọn sau 7 tháng sinh con. Đặc biệt, đôi chân thon dài không tì vết cùng làn da trắng mướt của bà xã Cường Đô La nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không ngừng trầm trồ, xuýt xoa trước vóc dáng của Đàm Thu Trang: “Gái 1 con có khác, đẹp thật sự em ơi”, “Đẹp quá trời luôn”, “Dáng mẹ bỉm khủng khiếp vậy luôn hả”, “Gái 1 con trông mòn con mắt chị ơi, nức nở quá”, “Ai làm lại chị mình”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Bài đăng của doanh nhân phố núi - Ảnh: FB

Cặp đôi khóa môi cực ngọt - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô La cũng chia sẻ đoạn clip khóa môi Đàm Thu Trang dưới bể bơi kèm trạng thái: “Bạn ấy nói yêu mình lắm ấy”. Hành động ngọt ngào của cặp đôi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.